Нашел неизвестный предмет и принес домой: 12-летний мальчик пострадал в результате взрыва на Сумщине

В Роменском районе Сумской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в одном из населенных пунктов Роменского района 12-летний мальчик нашел неизвестный предмет, который принес домой. Впоследствии опасная находка взорвалась, когда ребенок находился рядом.

Мальчика госпитализировали

Сообщается, что в результате взрыва мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов.

