РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости Детонация взрывоопасных предметов
828 2

Нашел неизвестный предмет и принес домой: 12-летний мальчик пострадал в результате взрыва на Сумщине

В Сумской области ребенок пострадал в результате взрыва

В Роменском районе Сумской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в одном из населенных пунктов Роменского района 12-летний мальчик нашел неизвестный предмет, который принес домой. Впоследствии опасная находка взорвалась, когда ребенок находился рядом.

Читайте также: Двое жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун" в Козачьей Лопане: мужчина погиб, женщина ранена

Мальчика госпитализировали

Сообщается, что в результате взрыва мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина незаконно приобрел гранату и принес домой на Прикарпатье: из-за детонации погибли его брат и отчим

Автор: 

взрыв (6902) дети (6841) Сумская область (4160) Роменский район (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто такі "чоловіки"? Це хлопчаки, які вижили, колупаючись у "невідомих предметах"...
показать весь комментарий
17.05.2026 10:40 Ответить
Під час 2-ї світової батьо приніс додому "невідомий" предмет і дав сину щоб грався з ним. Малий, якому було 12 років, вирішив заглянути що там є в середині. Взяв молоток і почав розбивати предмет. Предмет бахнув, але не дуже сильно, в результаті малий залишився без ока.
показать весь комментарий
17.05.2026 12:39 Ответить
 
 