Знайшов невідомий предмет і приніс додому: 12-річний хлопець постраждав унаслідок вибуху на Сумщині
У Роменському районі Сумської області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина, поліція встановлює обставини події.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, в одному з населених пунктів Роменського району 12-річний хлопець знайшов невідомий предмет, який приніс додому. Згодом небезпечна знахідка вибухнула, коли дитина перебувала поруч.
Хлопця госпіталізували
Повідомляється, що внаслідок вибуху хлопець дістав тілесні ушкодження. Його госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
На місці події працювали працівники поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих або невідомих предметів.
