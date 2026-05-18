На Рівненщині у канаві потонув дворічний хлопчик
У Рівненській області у селі Бишляк дворічний хлопчик потонув у канаві. За фактом події правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Рівненської області.
Обставини трагедії у селі Бишляк
За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло 17 травня близько 23:30. Попередньо встановлено, що малолітній хлопчик грався на подвір’ї разом зі старшими братами та сестрами, після чого непомітно вибіг за межі домогосподарства.
Коли батьки виявили відсутність дитини, вони почали самостійні пошуки. Згодом 54-річний сусід знайшов хлопчика без ознак життя у канаві неподалік будинку та повідомив поліцію.
Розслідування та попередження батькам
Правоохоронці зазначають, що сім’я є багатодітною та на обліках не перебуває. За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією як нещасний випадок.
Поліцейські закликають батьків бути особливо уважними до дозвілля малолітніх дітей та не залишати їх без нагляду поблизу небезпечних місць.
Наразі триває судово-медична експертиза, а слідчі встановлюють усі обставини трагедії.
