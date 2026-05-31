На Закарпатті 8-річний хлопчик зазнав опіків майже 50% тіла під час спалювання сміття
На Закарпатті до лікарні госпіталізували 8-річного хлопчика, який дістав опіки майже 50% тіла під час спалювання сміття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє в соцмережах Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.
Опіки дістав біля річки
За інформацією медиків, дитина постраждала під час спалювання сміття поблизу річки.
У хлопчика діагностували термічні опіки ІІ ступеня. Ураження зафіксували на обличчі, верхніх і нижніх кінцівках, кистях, передпліччях, гомілках та сідницях.
Дитину госпіталізували
Медики зазначили, що внаслідок інциденту обпечено майже половину поверхні тіла дитини.
Після надання невідкладної допомоги хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування.
