На Закарпатті 8-річний хлопчик зазнав опіків майже 50% тіла під час спалювання сміття

На Закарпатті хлопчик отримав множинні опіки під час спалювання сміття

На Закарпатті до лікарні госпіталізували 8-річного хлопчика, який дістав опіки майже 50% тіла під час спалювання сміття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє в соцмережах  Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

За інформацією медиків, дитина постраждала під час спалювання сміття поблизу річки.

У хлопчика діагностували термічні опіки ІІ ступеня. Ураження зафіксували на обличчі, верхніх і нижніх кінцівках, кистях, передпліччях, гомілках та сідницях.

Медики зазначили, що внаслідок інциденту обпечено майже половину поверхні тіла дитини.

Після надання невідкладної допомоги хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування.

Дитині швидкого одужання 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
31.05.2026 16:24 Відповісти
Він, що, через багаття стрибав? (Судячи з локалізації опіків?).
31.05.2026 16:38 Відповісти
Скоріше запанікував що сильно розгорілося полум'я і сам намагався загасити .Бажаю йому швидкого одужання .
31.05.2026 16:45 Відповісти
Такі опіки, частіш всього, бувають, саме коли стрибаючий зашпортується, і падає задом, посеред багаття...
31.05.2026 17:04 Відповісти
Коли ми малі, ми тільки вчимось, нажаль буває так що і на своїх особистих трагедіях.
31.05.2026 16:57 Відповісти
 
 