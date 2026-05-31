Футболисты сборной Украины обыграли Польшу во Вроцлаве

Сборная Украины по футболу обыграла команду Польши в первом матче под руководством итальянца Андреа Мальдеры на посту главного тренера "сине-желтых".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам матча.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Успешный старт нового наставника

Товарищеский поединок состоялся на 45-тысячной Tarczynski Arena во Вроцлаве. Игра завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.

Два гола до перерыва

До перерыва в составе сборной Украины отличились Роман Ярмоленко и Роман Яремчук. Первый гол был забит на 34-й минуте, второй - на 44-й. В обоих случаях результативные передачи выполнил Виктор Цыганков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Илья Забарный в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов-2026 по футболу