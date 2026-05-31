Футболисты сборной Украины обыграли Польшу во Вроцлаве
Сборная Украины по футболу обыграла команду Польши в первом матче под руководством итальянца Андреа Мальдеры на посту главного тренера "сине-желтых".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам матча.
Успешный старт нового наставника
Товарищеский поединок состоялся на 45-тысячной Tarczynski Arena во Вроцлаве. Игра завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.
Два гола до перерыва
До перерыва в составе сборной Украины отличились Роман Ярмоленко и Роман Яремчук. Первый гол был забит на 34-й минуте, второй - на 44-й. В обоих случаях результативные передачи выполнил Виктор Цыганков.
