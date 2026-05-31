Футболісти збірної України обіграли Польщу у Вроцлаві
Національна збірна України з футболу обіграла команду Польщі у першому матчі італійця Андреа Мальдери на посаді головного тренера "синьо-жовтих".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками матчу.
Успішний старт нового наставника
Товариський поєдинок відбувся на 45-тисячній Tarczynski Arena у Вроцлаві. Гра завершилася перемогою української команди з рахунком 2:0.
Два голи до перерви
До перерви у складі збірної України відзначилися Роман Ярмоленко та Роман Яремчук. Перший гол було забито на 34-й хвилині, другий — на 44-й. В обох випадках результативні передачі виконав Віктор Циганков.
