УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12915 відвідувачів онлайн
Новини Матчі збірної України з футболу
3 005 9

Футболісти збірної України обіграли Польщу у Вроцлаві

Збірна України перемогла Польщу у грі у Вроцлаві

Національна збірна України з футболу обіграла команду Польщі у першому матчі італійця Андреа Мальдери на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками матчу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успішний старт нового наставника

Товариський поєдинок відбувся на 45-тисячній Tarczynski Arena у Вроцлаві. Гра завершилася перемогою української команди з рахунком 2:0.

Два голи до перерви

До перерви у складі збірної України відзначилися Роман Ярмоленко та Роман Яремчук. Перший гол було забито на 34-й хвилині, другий — на 44-й. В обох випадках результативні передачі виконав Віктор Циганков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець Ілля Забарний у складі ПСЖ виграв Лігу чемпіонів-2026 з футболу

Автор: 

Польща (9311) збірна з футболу (221) Україна (7312) футбол (1620)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після Костюк тут ще збірна.Краще валеріака для поляків і спати
показати весь коментар
31.05.2026 20:48 Відповісти
Все, тепер точно у зеленського заберуть орден білого орла.
показати весь коментар
31.05.2026 20:50 Відповісти
А як щодо Ахмєтова?
показати весь коментар
31.05.2026 21:02 Відповісти
у ахметова є шмигаль!!!
пі*дець!
хто про це не знає?
ти?

а ще є пінчуковські!
ти ж донатиш стерненку? притулі?

я доначу дшв71!!! бо там мій родич!!!
показати весь коментар
31.05.2026 21:14 Відповісти
Фанати Шахтаря вибачайте, але Микола Матвієнко не відповідає рівню гравця збірної України. У суперника був лише один 100-відсотковий момент для голу, та зробили його не вони, а зробив його - Коля. Збірній потрібен інший центральний захисник та капітан. Коля лажає кожної гри.
показати весь коментар
31.05.2026 21:28 Відповісти
Забарного винесуть з бару. Проспиться і буде вам центральний захисник.
показати весь коментар
31.05.2026 21:44 Відповісти
А хто такий РОМАН Ярмоленко?
показати весь коментар
31.05.2026 22:11 Відповісти
"Чемпіони світу" по товариських матчах
показати весь коментар
31.05.2026 22:44 Відповісти
 
 