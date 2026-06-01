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Новости Теневой флот России
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Теневой флот РФ: более половины танкеров в критическом состоянии, - Financial Times

Половина танкеров "теневого флота" РФ может находиться в опасном состоянии

Значительная часть танкеров российского теневого флота изношена и представляет угрозу масштабного разлива нефти и экологической катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов судоходной отрасли.

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По оценке генерального директора GMS Partnership Анила Шармы, как минимум треть танкеров, задействованных в перевозке российской нефти, необходимо немедленно утилизировать.

Он отмечает, что в целом в зоне риска может находиться более половины судов так называемого "теневого флота".

Масштабы "теневого флота"

По данным брокерской компании Clarksons, в российский "теневой флот" входит около 1800 судов, из которых примерно 1500 - нефтяные танкеры.

Большинство из них эксплуатируются более 20 лет, что считается критическим возрастом для коммерческих судов и обычно является основанием для их утилизации.

Высокие риски из-за плохого обслуживания

Эксперты отмечают, что часть этих танкеров не имеет надлежащего страхового покрытия, эксплуатируется с минимальным техническим обслуживанием и часто укомплектована недостаточно квалифицированными экипажами.

Глава судоходной компании CMB Tech Александр Саверис назвал ситуацию "аварией, которая ждет своего часа".

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Financial Times отмечает, что владельцы санкционных танкеров продолжают их использовать из-за высоких доходов от торговли нефтью, несмотря на риски и технический износ флота.

Дополнительным фактором является глобальная энергетическая нестабильность и высокие цены на нефть, что делает перевозки даже старыми судами экономически выгодными.

Дополнительное давление из-за ситуации в Ормузском проливе

Отдельно отмечается, что ограничения судоходства через Ормузский пролив вынудили часть старых танкеров использовать в качестве плавучих хранилищ нефти, что еще больше повышает риски аварий и утечек.

Эксперты предупреждают, что сочетание технического износа, санкций и перегрузки логистики создает потенциальную угрозу масштабной экологической катастрофы.

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россия (97772) экология (1581) танкер (264)
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Топ комментарии
+9
Это не флот, а любой владелец который нанимается к кацапам перевезти нефть. Учитывая что это четверть всех танкеров мира, удивляет насколько всем насрать на запреты и санкции. Вместо того чтобы признать что все провалилось, они рассказывают что они все ржавые и вообще дураки.
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01.06.2026 08:09 Ответить
+7
А якщо не чекати на екологічну катастрофу і примусово втопити весь тіньовий флот? Нє? Слабо?
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01.06.2026 07:51 Ответить
+6
Не та вже Грета... Мабуть зрозуміла що її надули.
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01.06.2026 07:50 Ответить
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Ще два - три місяці - і ті старі танкери підуть на дно!
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01.06.2026 07:43 Ответить
А якщо не чекати на екологічну катастрофу і примусово втопити весь тіньовий флот? Нє? Слабо?
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01.06.2026 07:51 Ответить
Грети Тумберг на кацапів немає а раніше китобійні флотилії на абордаж брала
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01.06.2026 07:46 Ответить
Не та вже Грета... Мабуть зрозуміла що її надули.
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01.06.2026 07:50 Ответить
Грета попіарилася, разом з батьками грошей "наварила", і сказала, що її екологія більше не цікавить...
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01.06.2026 09:07 Ответить
Європа, шо тут сказати
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01.06.2026 09:35 Ответить
Ми - не кращі... Китобійна флотилія "Україна" припинила свою діяльність, у світі, одною з останніх... Я, в дитинстві, ще встиг скуштувать китового м'яса. На смак і консистенцію нагадувала печінку тріски - тільки консистенція "грубіша"...
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01.06.2026 09:45 Ответить
Коли ліквідовувалися "китобійні флотилії" - Грети ще й "в проекті" не було... Грета піарилася на затриманні ОКРЕМИХ СУДЕН...
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01.06.2026 09:06 Ответить
Так - але японці й зараз на кита ходять
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01.06.2026 09:19 Ответить
Японцям і норвежцям "тимчасово" дозволено - як виключення. Нібито, з науковими цілями. Але це - проста "відмазка"... Ще є дозвіл на добування кашалота, жителям якогось тихоокеанського острова - як "традиційна національна особливість" Але вони не використовують "промисловий" лов, бо добувають кита "вручну", з парусного судна, ручним гарпуном. І квота добування невелика - кілька штук, на рік...
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01.06.2026 09:41 Ответить
Окрім екологічних ризиків, країни НАТО фіксують використання цих «цивільних» суден для гібридної війни - радіолокаційної розвідки, глушіння GPS та пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському та Північному морях.
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01.06.2026 07:50 Ответить
За даними брокерської компанії Clarksons, до російського "тіньового флоту" входить близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 - нафтові танкери.

Мда... Якщо ми будемо їх топити, то для повного знищення ************ роки...
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01.06.2026 07:51 Ответить
Недолугість оркосвиней просто вражає. Танкери ріка-ріка вивести у відкрите море. То ще ладно в Азовську калюжу, а то ж вирішили Чорним морем попертись. Як висновок ми бачили, тупо переломились навпіл. Мазут до Одеси частково дістався. Ото як далі так піде, то самі сете втоплять, тільки довкілля засруть на довгі роки.
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01.06.2026 08:08 Ответить
Як мені пояснювали, в Чорному морі існує так звана "кільцева течія". Вона тече повз наші береги, повертаючи, після впадання Дунаю, в Чорне море, на Румунію. Там щось пов'язане з обертанням Землі, переміною пір року, впливом течій впадаючих річок... Я далекий від цього, тому викладаю так, як зрозумів... І ця течія робить повний оберт вздовж узбережжя, за два роки... Саме тому мазут з нафтою, від Керчі дістався Одеси. Скоро з'явиться коло берегів Румунії, Болгарії, Греції. Потім з'явиться коло берегів Туреччини...А там Грузія. І далі - Туапсе... І "кільце "замкнеться...
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01.06.2026 09:22 Ответить
Это не флот, а любой владелец который нанимается к кацапам перевезти нефть. Учитывая что это четверть всех танкеров мира, удивляет насколько всем насрать на запреты и санкции. Вместо того чтобы признать что все провалилось, они рассказывают что они все ржавые и вообще дураки.
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01.06.2026 08:09 Ответить
Ви використовуєте менш потужну модель, поки ваш ліміт не буде скинуто після 11:20. Підвищте рівень плану, щоб отримати більше доступу

хоч би не соромились
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01.06.2026 08:43 Ответить
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01.06.2026 08:46 Ответить
Не поширюйте російське ІПСО, у нас тут тільки найдостовірніші новини
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01.06.2026 08:48 Ответить
Це що таке???ШІ генерував????
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01.06.2026 08:50 Ответить
фьодоров цифровізував журналістів😂
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01.06.2026 08:52 Ответить
Солдат, ето зальот.
Точніше, зашквар.
Глобальний.
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01.06.2026 09:35 Ответить
Якщо твою роботу не зможе забрати штучний інтелект, то заберуть індуси
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01.06.2026 12:54 Ответить
Ніколи ще так москалька Маріна МакєЄВа не була так близька до провалу! 😆😂🤣
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01.06.2026 14:46 Ответить
Ракети закінчились, економіка загнила, танкери заржавіли, але, схоже, свинособаки про це не знають, бо далі воюють, далі наступають і ложать *** на всі санкції
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01.06.2026 08:47 Ответить
Та й ми теж не знаємо, що у нас люди вже закінчились, і настала демографічна капітуляція.
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01.06.2026 09:39 Ответить
А чего вы их пускаете через Балтийские и Черноморские проливы раз они угрозу разлива нефти представляют? Или парашные деньги за транзит проливов говном не пахнут???
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01.06.2026 09:20 Ответить
Так само й грекам кацапські гроші не смерділи, коли вони свій хлам продавали ху#лу.
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01.06.2026 09:54 Ответить
Корыта - в критическом,
Экипажи - в кретиническом состояних
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01.06.2026 11:10 Ответить
 
 