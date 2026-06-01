Теневой флот РФ: более половины танкеров в критическом состоянии, - Financial Times
Значительная часть танкеров российского теневого флота изношена и представляет угрозу масштабного разлива нефти и экологической катастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов судоходной отрасли.
По оценке генерального директора GMS Partnership Анила Шармы, как минимум треть танкеров, задействованных в перевозке российской нефти, необходимо немедленно утилизировать.
Он отмечает, что в целом в зоне риска может находиться более половины судов так называемого "теневого флота".
Масштабы "теневого флота"
По данным брокерской компании Clarksons, в российский "теневой флот" входит около 1800 судов, из которых примерно 1500 - нефтяные танкеры.
Большинство из них эксплуатируются более 20 лет, что считается критическим возрастом для коммерческих судов и обычно является основанием для их утилизации.
Высокие риски из-за плохого обслуживания
Эксперты отмечают, что часть этих танкеров не имеет надлежащего страхового покрытия, эксплуатируется с минимальным техническим обслуживанием и часто укомплектована недостаточно квалифицированными экипажами.
Глава судоходной компании CMB Tech Александр Саверис назвал ситуацию "аварией, которая ждет своего часа".
Financial Times отмечает, что владельцы санкционных танкеров продолжают их использовать из-за высоких доходов от торговли нефтью, несмотря на риски и технический износ флота.
Дополнительным фактором является глобальная энергетическая нестабильность и высокие цены на нефть, что делает перевозки даже старыми судами экономически выгодными.
Дополнительное давление из-за ситуации в Ормузском проливе
Отдельно отмечается, что ограничения судоходства через Ормузский пролив вынудили часть старых танкеров использовать в качестве плавучих хранилищ нефти, что еще больше повышает риски аварий и утечек.
Эксперты предупреждают, что сочетание технического износа, санкций и перегрузки логистики создает потенциальную угрозу масштабной экологической катастрофы.
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Мда... Якщо ми будемо їх топити, то для повного знищення ************ роки...
хоч би не соромились
Точніше, зашквар.
Глобальний.
Экипажи - в кретиническом состояних