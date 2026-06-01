Тіньовий флот РФ: понад половину танкерів у критичному стані, - Financial Times

Значна частина танкерів російського тіньового флоту зношена та становить ризик масштабного розливу нафти й екологічної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на експертів судноплавної галузі.

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За оцінкою генерального директора GMS Partnership Аніла Шарми, щонайменше третину танкерів, задіяних у перевезенні російської нафти, необхідно негайно утилізувати.

Він зазначає, що загалом у зоні ризику може перебувати понад половина суден так званого "тіньового флоту".

Масштаби "тіньового флоту"

За даними брокерської компанії Clarksons, до російського "тіньового флоту" входить близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 — нафтові танкери.

Більшість із них експлуатуються понад 20 років, що вважається критичним віком для комерційних суден і зазвичай є підставою для їх утилізації.

Високі ризики через погане обслуговування

Експерти зазначають, що частина цих танкерів не має належного страхового покриття, експлуатується з мінімальним технічним обслуговуванням і часто укомплектована недостатньо кваліфікованими екіпажами.

Глава судноплавної компанії CMB Tech Александер Саверіс назвав ситуацію "аварією, що чекає свого часу".

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Financial Times зазначає, що власники санкційних танкерів продовжують їх використовувати через високі прибутки від торгівлі нафтою, попри ризики та технічний знос флоту.

Додатковим фактором є глобальна енергетична нестабільність і високі ціни на нафту, що робить перевезення навіть старими суднами економічно вигідним.

Додатковий тиск через ситуацію в Ормузькій протоці

Окремо зазначається, що обмеження судноплавства через Ормузьку протоку змусили частину старих танкерів використовувати як плавучі сховища нафти, що ще більше підвищує ризики аварій і витоків.

Експерти попереджають, що поєднання технічного зносу, санкцій і перевантаження логістики створює потенційну загрозу масштабної екологічної катастрофи.

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