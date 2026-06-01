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Новини Тіньовий флот Росії
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Тіньовий флот РФ: понад половину танкерів у критичному стані, - Financial Times

Половина танкерів "тіньового флоту" РФ може бути у небезпечному стані

Значна частина танкерів російського тіньового флоту зношена та становить ризик масштабного розливу нафти й екологічної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на експертів судноплавної галузі.

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За оцінкою генерального директора GMS Partnership Аніла Шарми, щонайменше третину танкерів, задіяних у перевезенні російської нафти, необхідно негайно утилізувати.

Він зазначає, що загалом у зоні ризику може перебувати понад половина суден так званого "тіньового флоту".

Масштаби "тіньового флоту"

За даними брокерської компанії Clarksons, до російського "тіньового флоту" входить близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 — нафтові танкери.

Більшість із них експлуатуються понад 20 років, що вважається критичним віком для комерційних суден і зазвичай є підставою для їх утилізації.

Високі ризики через погане обслуговування

Експерти зазначають, що частина цих танкерів не має належного страхового покриття, експлуатується з мінімальним технічним обслуговуванням і часто укомплектована недостатньо кваліфікованими екіпажами.

Глава судноплавної компанії CMB Tech Александер Саверіс назвав ситуацію "аварією, що чекає свого часу".

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Financial Times зазначає, що власники санкційних танкерів продовжують їх використовувати через високі прибутки від торгівлі нафтою, попри ризики та технічний знос флоту.

Додатковим фактором є глобальна енергетична нестабільність і високі ціни на нафту, що робить перевезення навіть старими суднами економічно вигідним.

Додатковий тиск через ситуацію в Ормузькій протоці

Окремо зазначається, що обмеження судноплавства через Ормузьку протоку змусили частину старих танкерів використовувати як плавучі сховища нафти, що ще більше підвищує ризики аварій і витоків.

Експерти попереджають, що поєднання технічного зносу, санкцій і перевантаження логістики створює потенційну загрозу масштабної екологічної катастрофи.

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росія (70276) екологія (1394) танкер (563)
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Топ коментарі
+9
Это не флот, а любой владелец который нанимается к кацапам перевезти нефть. Учитывая что это четверть всех танкеров мира, удивляет насколько всем насрать на запреты и санкции. Вместо того чтобы признать что все провалилось, они рассказывают что они все ржавые и вообще дураки.
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01.06.2026 08:09 Відповісти
+7
А якщо не чекати на екологічну катастрофу і примусово втопити весь тіньовий флот? Нє? Слабо?
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01.06.2026 07:51 Відповісти
+6
Не та вже Грета... Мабуть зрозуміла що її надули.
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01.06.2026 07:50 Відповісти
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Ще два - три місяці - і ті старі танкери підуть на дно!
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01.06.2026 07:43 Відповісти
А якщо не чекати на екологічну катастрофу і примусово втопити весь тіньовий флот? Нє? Слабо?
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01.06.2026 07:51 Відповісти
Грети Тумберг на кацапів немає а раніше китобійні флотилії на абордаж брала
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01.06.2026 07:46 Відповісти
Не та вже Грета... Мабуть зрозуміла що її надули.
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01.06.2026 07:50 Відповісти
Грета попіарилася, разом з батьками грошей "наварила", і сказала, що її екологія більше не цікавить...
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01.06.2026 09:07 Відповісти
Європа, шо тут сказати
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01.06.2026 09:35 Відповісти
Ми - не кращі... Китобійна флотилія "Україна" припинила свою діяльність, у світі, одною з останніх... Я, в дитинстві, ще встиг скуштувать китового м'яса. На смак і консистенцію нагадувала печінку тріски - тільки консистенція "грубіша"...
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01.06.2026 09:45 Відповісти
Коли ліквідовувалися "китобійні флотилії" - Грети ще й "в проекті" не було... Грета піарилася на затриманні ОКРЕМИХ СУДЕН...
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01.06.2026 09:06 Відповісти
Так - але японці й зараз на кита ходять
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01.06.2026 09:19 Відповісти
Японцям і норвежцям "тимчасово" дозволено - як виключення. Нібито, з науковими цілями. Але це - проста "відмазка"... Ще є дозвіл на добування кашалота, жителям якогось тихоокеанського острова - як "традиційна національна особливість" Але вони не використовують "промисловий" лов, бо добувають кита "вручну", з парусного судна, ручним гарпуном. І квота добування невелика - кілька штук, на рік...
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01.06.2026 09:41 Відповісти
Окрім екологічних ризиків, країни НАТО фіксують використання цих «цивільних» суден для гібридної війни - радіолокаційної розвідки, глушіння GPS та пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському та Північному морях.
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01.06.2026 07:50 Відповісти
За даними брокерської компанії Clarksons, до російського "тіньового флоту" входить близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 - нафтові танкери.

Мда... Якщо ми будемо їх топити, то для повного знищення ************ роки...
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01.06.2026 07:51 Відповісти
Недолугість оркосвиней просто вражає. Танкери ріка-ріка вивести у відкрите море. То ще ладно в Азовську калюжу, а то ж вирішили Чорним морем попертись. Як висновок ми бачили, тупо переломились навпіл. Мазут до Одеси частково дістався. Ото як далі так піде, то самі сете втоплять, тільки довкілля засруть на довгі роки.
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01.06.2026 08:08 Відповісти
Як мені пояснювали, в Чорному морі існує так звана "кільцева течія". Вона тече повз наші береги, повертаючи, після впадання Дунаю, в Чорне море, на Румунію. Там щось пов'язане з обертанням Землі, переміною пір року, впливом течій впадаючих річок... Я далекий від цього, тому викладаю так, як зрозумів... І ця течія робить повний оберт вздовж узбережжя, за два роки... Саме тому мазут з нафтою, від Керчі дістався Одеси. Скоро з'явиться коло берегів Румунії, Болгарії, Греції. Потім з'явиться коло берегів Туреччини...А там Грузія. І далі - Туапсе... І "кільце "замкнеться...
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01.06.2026 09:22 Відповісти
Это не флот, а любой владелец который нанимается к кацапам перевезти нефть. Учитывая что это четверть всех танкеров мира, удивляет насколько всем насрать на запреты и санкции. Вместо того чтобы признать что все провалилось, они рассказывают что они все ржавые и вообще дураки.
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01.06.2026 08:09 Відповісти
Ви використовуєте менш потужну модель, поки ваш ліміт не буде скинуто після 11:20. Підвищте рівень плану, щоб отримати більше доступу

хоч би не соромились
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01.06.2026 08:43 Відповісти
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01.06.2026 08:46 Відповісти
Не поширюйте російське ІПСО, у нас тут тільки найдостовірніші новини
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01.06.2026 08:48 Відповісти
Це що таке???ШІ генерував????
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01.06.2026 08:50 Відповісти
фьодоров цифровізував журналістів😂
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01.06.2026 08:52 Відповісти
Солдат, ето зальот.
Точніше, зашквар.
Глобальний.
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01.06.2026 09:35 Відповісти
Якщо твою роботу не зможе забрати штучний інтелект, то заберуть індуси
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01.06.2026 12:54 Відповісти
Ніколи ще так москалька Маріна МакєЄВа не була так близька до провалу! 😆😂🤣
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01.06.2026 14:46 Відповісти
Ракети закінчились, економіка загнила, танкери заржавіли, але, схоже, свинособаки про це не знають, бо далі воюють, далі наступають і ложать *** на всі санкції
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01.06.2026 08:47 Відповісти
Та й ми теж не знаємо, що у нас люди вже закінчились, і настала демографічна капітуляція.
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01.06.2026 09:39 Відповісти
А чего вы их пускаете через Балтийские и Черноморские проливы раз они угрозу разлива нефти представляют? Или парашные деньги за транзит проливов говном не пахнут???
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01.06.2026 09:20 Відповісти
Так само й грекам кацапські гроші не смерділи, коли вони свій хлам продавали ху#лу.
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01.06.2026 09:54 Відповісти
Корыта - в критическом,
Экипажи - в кретиническом состояних
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01.06.2026 11:10 Відповісти
 
 