Тіньовий флот РФ: понад половину танкерів у критичному стані, - Financial Times
Значна частина танкерів російського тіньового флоту зношена та становить ризик масштабного розливу нафти й екологічної катастрофи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на експертів судноплавної галузі.
За оцінкою генерального директора GMS Partnership Аніла Шарми, щонайменше третину танкерів, задіяних у перевезенні російської нафти, необхідно негайно утилізувати.
Він зазначає, що загалом у зоні ризику може перебувати понад половина суден так званого "тіньового флоту".
Масштаби "тіньового флоту"
За даними брокерської компанії Clarksons, до російського "тіньового флоту" входить близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 — нафтові танкери.
Більшість із них експлуатуються понад 20 років, що вважається критичним віком для комерційних суден і зазвичай є підставою для їх утилізації.
Високі ризики через погане обслуговування
Експерти зазначають, що частина цих танкерів не має належного страхового покриття, експлуатується з мінімальним технічним обслуговуванням і часто укомплектована недостатньо кваліфікованими екіпажами.
Глава судноплавної компанії CMB Tech Александер Саверіс назвав ситуацію "аварією, що чекає свого часу".
Financial Times зазначає, що власники санкційних танкерів продовжують їх використовувати через високі прибутки від торгівлі нафтою, попри ризики та технічний знос флоту.
Додатковим фактором є глобальна енергетична нестабільність і високі ціни на нафту, що робить перевезення навіть старими суднами економічно вигідним.
Додатковий тиск через ситуацію в Ормузькій протоці
Окремо зазначається, що обмеження судноплавства через Ормузьку протоку змусили частину старих танкерів використовувати як плавучі сховища нафти, що ще більше підвищує ризики аварій і витоків.
Експерти попереджають, що поєднання технічного зносу, санкцій і перевантаження логістики створює потенційну загрозу масштабної екологічної катастрофи.
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Мда... Якщо ми будемо їх топити, то для повного знищення ************ роки...
хоч би не соромились
Точніше, зашквар.
Глобальний.
Экипажи - в кретиническом состояних