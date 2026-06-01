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Новости Помощь Украине от Латвии
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Свириденко сегодня начнет визит в Латвию

Свириденко прибудет в Латвию с визитом: что известно?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 1–2 июня посетит Латвию с официальным визитом.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Сегодня глава украинского правительства проведет встречу с премьер-министром Андрисом Кулбергсом при участии сопровождающих делегаций.

После этого запланирована совместная пресс-конференция.

2 июня Свириденко встретится со спикером Сейма Дайгой Миерине и с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщили в канцелярии.

Читайте: Латвия обустраивает три линии "зубов дракона" и противотанковые рвы на границе с Россией. ФОТОрепортаж

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Шо,без дерьмака?
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01.06.2026 09:23 Ответить
Навіть, не візьме його стюардесою?
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01.06.2026 10:20 Ответить
Де новини про гадюшник, влаштований голобородьком? Про його "5-6 ефективних менеджерів", про д'Єрмака котрий "виконує все що я йому кажу", про "викуп" за чернишова (звідки дєньгі, Зін таваріщ Пронін?). І хто такий нарешті "вова R1"? Чи, як заявила в прямому ефірі одна зелена шмаркля (потураєв), "нардепів більше цікавлять проблеми з теплопостачанням і комунальною інфраструктурою, зокрема, "чи не потече гімно з кранів киян", а не тотальна корупція у вищих колах уряду.
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01.06.2026 09:30 Ответить
ніякого бюджету не вистачить на турне Zельоних Гнид

мабуть для того і вкрали у ЗСУ 40млрд грн.
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01.06.2026 09:31 Ответить
"не бачила срака віхтя" якого х ... ра ти туди сунешся - КПД= "0"
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01.06.2026 09:52 Ответить
Свириденко, навіщо твій уряд профукав 40 млрд. грн резервного фонду?
"Ці кошти передбачаються для фінансування непередбачуваних витрат, пов'язаних із безпекою, відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків воєнних дій"
А ви на що витратили? Вас до стінки слід ставити за нецільове використання, трутні!
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01.06.2026 10:00 Ответить
"Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 240 народних депутатів. Зокрема, йдеться про скорочення видатків на закупівлю зброї для Міноборони на 40 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати до резервного фонду на програми Кабміну" /28.05.2026/
На рейтинг "вови R1" вкрали гроші у військових, виродки. І ви хочете, щоб українці поверталися у цей смарагдовий гадюшник?
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01.06.2026 10:05 Ответить
 
 