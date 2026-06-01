Свириденко сегодня начнет визит в Латвию
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 1–2 июня посетит Латвию с официальным визитом.
Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сегодня глава украинского правительства проведет встречу с премьер-министром Андрисом Кулбергсом при участии сопровождающих делегаций.
После этого запланирована совместная пресс-конференция.
2 июня Свириденко встретится со спикером Сейма Дайгой Миерине и с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщили в канцелярии.
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Зінтаваріщ Пронін?). І хто такий нарешті "вова R1"? Чи, як заявила в прямому ефірі одна зелена шмаркля (потураєв), "нардепів більше цікавлять проблеми з теплопостачанням і комунальною інфраструктурою, зокрема, "чи не потече гімно з кранів киян", а не тотальна корупція у вищих колах уряду.
мабуть для того і вкрали у ЗСУ 40млрд грн.
"Ці кошти передбачаються для фінансування непередбачуваних витрат, пов'язаних із безпекою, відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків воєнних дій"
А ви на що витратили? Вас до стінки слід ставити за нецільове використання, трутні!
На рейтинг "вови R1" вкрали гроші у військових, виродки. І ви хочете, щоб українці поверталися у цей смарагдовий гадюшник?