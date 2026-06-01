Свириденко сьогодні розпочне візит до Латвії
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 1-2 червня перебуватиме із офіційним візитом у Латвії.
Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Сьогодні глава українського уряду проведе зустріч із прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом за участю супроводжуючих делегацій..
Після цього заплановано спільну прес-конференцію.
2 червня Свириденко зустрінеться зі спікером Сейму Дайгою Мієрінею та з президентом Латвії Едгаром Рінкевичем, повідомили в канцлеряї.
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Зінтаваріщ Пронін?). І хто такий нарешті "вова R1"? Чи, як заявила в прямому ефірі одна зелена шмаркля (потураєв), "нардепів більше цікавлять проблеми з теплопостачанням і комунальною інфраструктурою, зокрема, "чи не потече гімно з кранів киян", а не тотальна корупція у вищих колах уряду.
мабуть для того і вкрали у ЗСУ 40млрд грн.
"Ці кошти передбачаються для фінансування непередбачуваних витрат, пов'язаних із безпекою, відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків воєнних дій"
А ви на що витратили? Вас до стінки слід ставити за нецільове використання, трутні!
На рейтинг "вови R1" вкрали гроші у військових, виродки. І ви хочете, щоб українці поверталися у цей смарагдовий гадюшник?