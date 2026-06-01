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Новини Допомога Україні від Латвії
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Свириденко сьогодні розпочне візит до Латвії

Свириденко прибуде до Латвії з візитом: що відомо?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 1-2 червня перебуватиме із офіційним візитом у Латвії.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Сьогодні глава українського уряду проведе зустріч із прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом за участю супроводжуючих делегацій..

Після цього заплановано спільну прес-конференцію.

2 червня Свириденко зустрінеться зі спікером Сейму Дайгою Мієрінею та з президентом Латвії Едгаром Рінкевичем, повідомили в канцлеряї.

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Автор: 

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Шо,без дерьмака?
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01.06.2026 09:23 Відповісти
Навіть, не візьме його стюардесою?
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01.06.2026 10:20 Відповісти
Де новини про гадюшник, влаштований голобородьком? Про його "5-6 ефективних менеджерів", про д'Єрмака котрий "виконує все що я йому кажу", про "викуп" за чернишова (звідки дєньгі, Зін таваріщ Пронін?). І хто такий нарешті "вова R1"? Чи, як заявила в прямому ефірі одна зелена шмаркля (потураєв), "нардепів більше цікавлять проблеми з теплопостачанням і комунальною інфраструктурою, зокрема, "чи не потече гімно з кранів киян", а не тотальна корупція у вищих колах уряду.
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01.06.2026 09:30 Відповісти
ніякого бюджету не вистачить на турне Zельоних Гнид

мабуть для того і вкрали у ЗСУ 40млрд грн.
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01.06.2026 09:31 Відповісти
"не бачила срака віхтя" якого х ... ра ти туди сунешся - КПД= "0"
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01.06.2026 09:52 Відповісти
Свириденко, навіщо твій уряд профукав 40 млрд. грн резервного фонду?
"Ці кошти передбачаються для фінансування непередбачуваних витрат, пов'язаних із безпекою, відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків воєнних дій"
А ви на що витратили? Вас до стінки слід ставити за нецільове використання, трутні!
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01.06.2026 10:00 Відповісти
"Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 240 народних депутатів. Зокрема, йдеться про скорочення видатків на закупівлю зброї для Міноборони на 40 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати до резервного фонду на програми Кабміну" /28.05.2026/
На рейтинг "вови R1" вкрали гроші у військових, виродки. І ви хочете, щоб українці поверталися у цей смарагдовий гадюшник?
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01.06.2026 10:05 Відповісти
 
 