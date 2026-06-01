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Новости Отключение электроэнергии
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Аварийное отключение электроэнергии в Полтавской громаде: без света более 6,5 тыс. абонентов и сотни предприятий

В Полтаве отключили свет

В Полтавской громаде произошло аварийное отключение электроснабжения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

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Отключение электроэнергии

Как отмечается, без света остались более 6,5 тыс. физических и 548 юридических абонентов.

Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения.

Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.

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Автор: 

Тахтаулове (798) отключение света (785) Полтавская область (1415) Полтавский район (123)
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