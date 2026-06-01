Аварійне знеструмлення у Полтавській громаді: без світла понад 6,5 тис. абонентів та сотні підприємств
У Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Знеструмлення
Як зазначається, без світла залишилися понад 6,5 тис. фізичних та 548 юридичних абонентів.
Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.
Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.
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