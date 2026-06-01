"Надо сдерживать, а не подлизываться": президент Литвы отреагировал на идеи переговоров с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что любые дискуссии о том, кто именно должен представлять Европу на возможных мирных переговорах между Украиной и Москвой, в настоящее время полностью игнорируют реальные потребности европейского континента в области безопасности.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Сейме, сообщает Цензор.НЕТ.

Безопасность Европы решается в Украине

Гитанас Науседа подчеркнул, что западные лидеры не имеют права закрывать глаза на то, где именно сейчас защищается мир всего региона.

«Будущее европейской безопасности решается в Украине. Но сначала необходимо остановить Россию. Ее нужно сдерживать, а не подлизываться к ней. Повторные призывы к взаимодействию с Москвой не отражают потребностей Европы в сфере безопасности», — подчеркнул литовский президент.

Он также добавил, что отказ от установления жестких и четких условий для Кремля, как и отсутствие надежного фактора сдерживания, лишь разогреет аппетиты агрессора, а не остановит его дальнейшие действия.

Параллельно с этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала европейское сообщество быть крайне осторожным. Она подчеркнула, что при обсуждении кандидатуры возможного переговорщика Евросоюз не должен попасть в ловушку России, которая будет пытаться продвинуть наиболее выгодную и удобную для себя фигуру.

