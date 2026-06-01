"Надо сдерживать, а не подлизываться": президент Литвы отреагировал на идеи переговоров с Россией

Науседа раскритиковал призывы к диалогу с Москвой

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что любые дискуссии о том, кто именно должен представлять Европу на возможных мирных переговорах между Украиной и Москвой, в настоящее время полностью игнорируют реальные потребности европейского континента в области безопасности.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Сейме, сообщает Цензор.НЕТ.

Безопасность Европы решается в Украине

Гитанас Науседа подчеркнул, что западные лидеры не имеют права закрывать глаза на то, где именно сейчас защищается мир всего региона.

«Будущее европейской безопасности решается в Украине. Но сначала необходимо остановить Россию. Ее нужно сдерживать, а не подлизываться к ней. Повторные призывы к взаимодействию с Москвой не отражают потребностей Европы в сфере безопасности», — подчеркнул литовский президент.

Он также добавил, что отказ от установления жестких и четких условий для Кремля, как и отсутствие надежного фактора сдерживания, лишь разогреет аппетиты агрессора, а не остановит его дальнейшие действия.

Параллельно с этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала европейское сообщество быть крайне осторожным. Она подчеркнула, что при обсуждении кандидатуры возможного переговорщика Евросоюз не должен попасть в ловушку России, которая будет пытаться продвинуть наиболее выгодную и удобную для себя фигуру.

Зеленський, з КабМіндічами та єрмаком, татаровим і гетьманцевим, та рядом посадовців з КМУ СБУ і ГПУ та ДБР, мабуть, уже висловили своє занепокоєння…
01.06.2026 11:30 Ответить
ЄС у своєму репертуарі: "надійний фактор стримування" створювати навіть не починали, зате хочуть сидіти за столом переговорів і "встановлювати жорсткі та чіткі умови для Кремля".
01.06.2026 12:07 Ответить
Ну так і стримуйте , "герої" вся Литва пересрала через ОДИН дрон і заховалась по укриттях , а ще когось повчаєте , що дуже хочеться з кацапами воювати ,так у вас Калінінград і Білорусія поряд.
01.06.2026 12:45 Ответить
 
 