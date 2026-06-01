"Треба стримувати, а не підлабузнюватися": президент Литви відреагував на ідеї переговорів із Росією

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що будь-які дискусії про те, хто саме має представляти Європу на можливих мирних переговорах між Україною та Москвою, наразі повністю ігнорують реальні безпекові потреби європейського континенту.

Про це глава держави заявив під час свого виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Сеймі, інформує Цензор.НЕТ.

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Безпека Європи вирішується в Україні

Гітанас Науседа наголосив, що західні лідери не мають права заплющувати очі на те, де саме зараз захищається мир усього регіону.

"Майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні. Але спочатку необхідно зупинити Росію. Її потрібно стримувати, а не підлабузнюватися перед нею. Повторні заклики до взаємодії з Москвою не відображають потреб Європи у сфері безпеки", - підкреслив литовський президент.

Він також додав, що відмова від встановлення жорстких та чітких умов для Кремля, як і відсутність надійного фактора стримування, лише розігріє апетити агресора, а не зупинить його подальші дії.

Паралельно з цим висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала європейську спільноту бути вкрай обачною. Вона наголосила, що під час обговорення кандидатури можливого перемовника Євросоюз не повинен потрапити у пастку Росії, яка намагатиметься просунути найбільш вигідну та зручну для себе фігуру.

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