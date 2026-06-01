Враг нанес удар по Вольнянску: ранен мужчина, есть разрушения в Доме культуры
Днём 1 июня 2026 года войска РФ атаковали Вольнянск в Запорожской области. Мужчина получил ранения, повреждён объект социальной инфраструктуры
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, вражеский беспилотник привел к разрушениям в местном Доме культуры.
Ранения получил 60-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
