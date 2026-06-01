Враг нанес удар по Вольнянску: ранен мужчина, есть разрушения в Доме культуры

Днём 1 июня 2026 года войска РФ атаковали Вольнянск в Запорожской области. Мужчина получил ранения, повреждён объект социальной инфраструктуры

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По данным ОГА, вражеский беспилотник привел к разрушениям в местном Доме культуры.

Ранения получил 60-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.