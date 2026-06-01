Ворог ударив по Вільнянську: поранено чоловіка, є руйнування у Будинку культури

Вдень 1 червня 2026 року війська РФ атакували Вільнянськ Запорізької області. Чоловік отримав поранення, пошкоджений заклад соціальної інфраструктури

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За даними ОВА, ворожий безпілотник призвів до руйнувань у місцевому Будинку культури.

Поранень дістав 60-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.