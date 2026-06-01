Отсталая оборонная промышленность ЕС соблазняет Путина на агрессию, - Кубилюс

Европейский Союз должен значительно ускорить развитие собственной оборонной промышленности и усилить поддержку Украины, ведь слабые оборонные возможности Европы могут подтолкнуть Россию к продолжению агрессивной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Россия, как и раньше, производит больше, чем ЕС. Это опасно, это соблазняет Путина. Национальные парламенты Европы должны спрашивать наши правительства: "Почему наша промышленность не растет?", несмотря на то, что расходы в этой сфере увеличиваются. С 2022 года Украина в 50 раз увеличила объемы производства оборонной продукции до 50 млрд евро… А у нас нет единого рынка оборонной продукции в Европе, нет конкуренции, инноваций и развития промышленности", – подчеркнул он.

Борьба за создание общего рынка оборонной продукции в Европейском Союзе, по словам Кубилюса, является одновременно и борьбой за способность государств-членов формировать современные национальные оборонные доктрины.

Еврокомиссар также подчеркнул необходимость дальнейшего усиления поддержки Украины, считая это одним из факторов, который может заставить Россию согласиться на переговоры.

Кроме того, он отметил, что важным шагом должна стать более глубокая интеграция Вооруженных сил Украины в европейскую оборонную архитектуру.

Что предшествовало?

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина будет полностью интегрирована в оборонные инициативы Европы, в частности в сферах противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.