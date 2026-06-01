Відстала оборонна промисловість ЄС спокушає Путіна до агресії, - Кубілюс

Європейський Союз має значно прискорити розвиток власної оборонної промисловості та посилити підтримку України, адже слабкі оборонні спроможності Європи можуть заохочувати Росію до подальшої агресивної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди: "Чому наша промисловість не зростає?", попри те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 млрд євро… А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості", – підкреслив він.

Боротьба за створення спільного ринку оборонної продукції в Європейському Союзі, за словами Кубілюса, є водночас і боротьбою за здатність держав-членів формувати сучасні національні оборонні доктрини.

Єврокомісар також підкреслив необхідність подальшого посилення підтримки України, вважаючи це одним із чинників, який може змусити Росію погодитися на переговори.

Крім того, він зазначив, що важливим кроком має стати глибша інтеграція Збройних сил України до європейської оборонної архітектури.

Що передувало?

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна буде повністю інтегрована в оборонні ініціативи Європи, зокрема у сферах протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.