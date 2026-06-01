Более 3,5 тыс. домов повреждены в результате атак РФ на Киев: 30 наиболее поврежденных уже восстановили, - Кличко

В Киеве после обстрела 24 мая подтверждено три погибших

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице повреждения различной степени получили 3578 домов. 71 из них пострадали больше всего. 30 таких домов город уже восстановил.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждения жилья

Как отмечается, с 2022 года на восстановление жилья из бюджета столицы направили 2 млрд 333 млн грн.

"Жителей поврежденных или разрушенных домов Киев обеспечивает временным жильем. На сегодняшний день в городе есть 47 таких квартир для проживания, из них в 22 уже живут люди, 25 готовы к заселению", - отметил Кличко.

Читайте также: США о массированной атаке РФ на Киев: Целенаправленные удары по гражданским лицам неприемлемы

Помощь пострадавшим

Все пострадавшие от обстрелов жители с 2022 года получают по 10 000 грн помощи от города. Люди же, чье жилье сильно повреждено, с 2025 года получают 40 000 грн разовой помощи, а затем 20 000 грн ежемесячно, чтобы снять жилье там, где им удобно. Большинство киевлян выбирают денежную помощь, чтобы арендовать жилье.

После последней массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, которая произошла 24 мая, за помощью обратились 489 пострадавших жителей.

В результате этого обстрела повреждены 552 объекта, из них - 41 частный жилой и 488 многоквартирных домов. Из них значительно повреждены 4 многоэтажки.

Читайте также: Корректировал массированный удар России по Киеву 24 мая: задержан 18-летний агент РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кабміндічі та їх вертухаї з будівельної галузі, уже висловили свє занепокоєння чи просто стурбовані???
Гроші там не маленькі обертаються…

01.06.2026 13:54 Ответить
У москві населення у 4.4 рази більше ніж у Києві. Отже у москві має бути пошкоджено 15.4 тис. будинків.
01.06.2026 14:02 Ответить
В усьому що стосується розрухи у власному домі кацапи неперевершені. Треба лише створити умови для виникнення у кацапа неконтрольованої агресії. Це відносно просто за певних обставин (дефіцит чогось життєво необхідного). Найбільші міста схильні до погромів і розграбування найбільше. Досить лише підштовхнути. В диктаторських суспільствах соціальна солідарність не загальнонаціональна, а кланова, кастова та етнічна. Головне це ніякої окупації, що змусить їх шукати внутрішніх ворогів. І вони їх знайдуть...
01.06.2026 14:19 Ответить
01.06.2026 14:33 Ответить
 
 