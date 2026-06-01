Более 3,5 тыс. домов повреждены в результате атак РФ на Киев: 30 наиболее поврежденных уже восстановили, - Кличко

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице повреждения различной степени получили 3578 домов. 71 из них пострадали больше всего. 30 таких домов город уже восстановил.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждения жилья

Как отмечается, с 2022 года на восстановление жилья из бюджета столицы направили 2 млрд 333 млн грн.

"Жителей поврежденных или разрушенных домов Киев обеспечивает временным жильем. На сегодняшний день в городе есть 47 таких квартир для проживания, из них в 22 уже живут люди, 25 готовы к заселению", - отметил Кличко.

Помощь пострадавшим

Все пострадавшие от обстрелов жители с 2022 года получают по 10 000 грн помощи от города. Люди же, чье жилье сильно повреждено, с 2025 года получают 40 000 грн разовой помощи, а затем 20 000 грн ежемесячно, чтобы снять жилье там, где им удобно. Большинство киевлян выбирают денежную помощь, чтобы арендовать жилье.

После последней массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, которая произошла 24 мая, за помощью обратились 489 пострадавших жителей.

В результате этого обстрела повреждены 552 объекта, из них - 41 частный жилой и 488 многоквартирных домов. Из них значительно повреждены 4 многоэтажки.

