УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12938 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
242 4

Понад 3,5 тис. будинків пошкоджені внаслідок атак РФ на Київ: 30 найбільш пошкоджених вже відновили, - Кличко

У Києві після обстрілу 24 травня підтверджено трьох загиблих

Загалом від початку повномасштабного вторгнення у столиці пошкодження різного ступеня отримали 3578 будинків. 71 з них були найбільш пошкоджені. 30 таких будинків місто вже відновило.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкодження житла

Як зазначається, із 2022 року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 млрд 333 млн грн.

"Мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом. На сьогодні у місті є 47 таких квартир для проживання, з них у 22 вже живуть люди, 25 готові до заселення", - зауважив Кличко.

Також читайте: США про масовану атаку РФ на Київ: Цілеспрямовані удари по цивільних є неприйнятними

Допомога постраждалим

Усі постраждалі від обстрілів мешканці отримують із 2022 року по 10 000 грн допомоги від міста. Люди ж, чиє житло сильно пошкоджене, з 2025-го отримують 40 000 грн разової допомоги, а потім 20 000 грн щомісяця, щоб винайняти житло там, де їм зручно. Більшість киян обирають допомогу грошима, щоб орендувати помешкання.

Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ, яка була 24 травня, по допомогу звернулися 489 потерпілих мешканців.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені 552 об’єкти, з них - 41 приватний житловий та 488 багатоквартирних будинків. Із них значно пошкоджені 4 багатоповерхівки.

Також читайте: Коригував масований удар Росії по Києву 24 травня: затримано 18-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20802) обстріл (34256) пошкодження (185) будинки (198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабміндічі та їх вертухаї з будівельної галузі, уже висловили свє занепокоєння чи просто стурбовані???
Гроші там не маленькі обертаються…

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://investhelp.com.ua/ua/polnyy-spisok-nezakonnyh-kievskih-novostroek-v-yanvare-2018-goda&ved=2ahUKEwih74Xg7-WUAxV4UMMIHaa_FTMQFnoECAYQAg&usg=****************************

Полный список незаконных киевских новостроек в январе 2018 ...

investhelp.com.ua › polnyy-spisok-nezakonnyh-kievskih-novostroek-v-ya...



5 лют. 2018 р. · Актуальний перелік незаконних новобудов столиці. Вибір об'єктів і їх угрупування проведені на основі офіційних даних електронного ...
показати весь коментар
01.06.2026 13:54 Відповісти
У москві населення у 4.4 рази більше ніж у Києві. Отже у москві має бути пошкоджено 15.4 тис. будинків.
показати весь коментар
01.06.2026 14:02 Відповісти
В усьому що стосується розрухи у власному домі кацапи неперевершені. Треба лише створити умови для виникнення у кацапа неконтрольованої агресії. Це відносно просто за певних обставин (дефіцит чогось життєво необхідного). Найбільші міста схильні до погромів і розграбування найбільше. Досить лише підштовхнути. В диктаторських суспільствах соціальна солідарність не загальнонаціональна, а кланова, кастова та етнічна. Головне це ніякої окупації, що змусить їх шукати внутрішніх ворогів. І вони їх знайдуть...
показати весь коментар
01.06.2026 14:19 Відповісти
сто пудов проффесор
це не олімпіада з математики
всі і все на х, окрім жаб
показати весь коментар
01.06.2026 14:33 Відповісти
 
 