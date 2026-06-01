Понад 3,5 тис. будинків пошкоджені внаслідок атак РФ на Київ: 30 найбільш пошкоджених вже відновили, - Кличко

Загалом від початку повномасштабного вторгнення у столиці пошкодження різного ступеня отримали 3578 будинків. 71 з них були найбільш пошкоджені. 30 таких будинків місто вже відновило.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкодження житла

Як зазначається, із 2022 року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 млрд 333 млн грн.

"Мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом. На сьогодні у місті є 47 таких квартир для проживання, з них у 22 вже живуть люди, 25 готові до заселення", - зауважив Кличко.

Допомога постраждалим

Усі постраждалі від обстрілів мешканці отримують із 2022 року по 10 000 грн допомоги від міста. Люди ж, чиє житло сильно пошкоджене, з 2025-го отримують 40 000 грн разової допомоги, а потім 20 000 грн щомісяця, щоб винайняти житло там, де їм зручно. Більшість киян обирають допомогу грошима, щоб орендувати помешкання.

Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ, яка була 24 травня, по допомогу звернулися 489 потерпілих мешканців.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені 552 об’єкти, з них - 41 приватний житловий та 488 багатоквартирних будинків. Із них значно пошкоджені 4 багатоповерхівки.

