В единственном роддоме Донетчины за месяц родились всего 10 детей

В мае в роддоме Славянска, который в настоящее время остается единственным действующим в Донецкой области, родились 10 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянская городская военная администрация.

В течение месяца на свет появились три мальчика и семь девочек. Это на шесть младенцев меньше, чем в апреле, когда медики приняли 16 родов.

С начала 2026 года в Славянске родились уже 100 детей.

Для сравнения, в течение 2025 года в этом роддоме родились 503 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый большой демографический кризис: рождаемость в Украине упала до критического уровня, - CNN

Це все - ожиріння. Як перестали годувати "нахлєбніков із Євросоюза", так і покотилося..
01.06.2026 16:40 Ответить
Какая невоспітаная девочКА....
01.06.2026 16:52 Ответить
Ти перед дзеркалом це пишеш?)
01.06.2026 16:55 Ответить
Враг уже в 17 км от города, шо не очень способствует рождаемости.
01.06.2026 16:54 Ответить
 
 