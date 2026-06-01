В единственном роддоме Донетчины за месяц родились всего 10 детей
В мае в роддоме Славянска, который в настоящее время остается единственным действующим в Донецкой области, родились 10 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянская городская военная администрация.
В течение месяца на свет появились три мальчика и семь девочек. Это на шесть младенцев меньше, чем в апреле, когда медики приняли 16 родов.
С начала 2026 года в Славянске родились уже 100 детей.
Для сравнения, в течение 2025 года в этом роддоме родились 503 ребенка.
