В единственном роддоме Донетчины за месяц родились всего 10 детей

В мае в роддоме Славянска, который в настоящее время остается единственным действующим в Донецкой области, родились 10 детей.

Славянская городская военная администрация.

В течение месяца на свет появились три мальчика и семь девочек. Это на шесть младенцев меньше, чем в апреле, когда медики приняли 16 родов.

С начала 2026 года в Славянске родились уже 100 детей.

Для сравнения, в течение 2025 года в этом роддоме родились 503 ребенка.

