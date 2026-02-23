Крупнейший демографический кризис: рождаемость в Украине упала до критического уровня, - CNN
Накануне четвертой годовщины полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине стремительно ухудшается.
Об этом пишет CNN, материал которого цитирует Цензор.НЕТ.
По оценкам экспертов, война, массовая эмиграция и потери на фронте привели к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире. Рождаемость продолжает падать, а все больше семей откладывают решение о пополнении семьи.
"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной", - подчеркнула директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова.
По ее словам, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. Речь идет о погибших, вынужденных переселенцах и жителях оккупированных территорий.
Истории войны и материнства
В материале рассказывается история военнослужащей Елены Белозерской, которая из-за войны отложила рождение ребенка. После лет службы врачи оценили ее шансы забеременеть как минимальные.
"Солдаты живут одним днем. Они ничего не планируют на будущее", - рассказала она журналистам в Киеве.
Женщина решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения накануне полномасштабного вторжения. Эмбрион хранился в криобанке во время ее службы на фронте. В 46 лет она родила сына.
Отдельно в материале упоминается история Ирины Ивановой, муж которой - пилот F-16 Павел Иванов - погиб в бою в 2025 году. Дочь родилась уже после его смерти.
Что говорят врачи
Директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин отмечает, что война оказывает разрушительное влияние на репродуктивное здоровье. По его словам, возросло количество осложнений беременности и хромосомных аномалий.
Репродуктолог Алла Бараненко также фиксирует снижение качества яйцеклеток и спермы. Медики связывают это со стрессом, условиями жизни и последствиями боевых действий.
По данным журналистов, уровень рождаемости в Украине упал ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, в странах Европы этот показатель составляет около 1,4, в США - 1,6.
В то же время около шести миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети, остаются за границей. Эксперты предупреждают, что чем дольше длится война, тем менее вероятно их возвращение. Массовая миграция усугубляет проблему оттока квалифицированных кадров и старения населения.
- Ранее Министерство юстиции сообщало, что в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших.
Для апологетів тези "треба негайно зупинити війну у будь-який спосіб": негайно зупинити війну можна лише в один спосіб - виконати всі вимоги росії. Інших способів на обрії не видно.
А якщо не згодне, то і війну не припинить.
Дані Чучмівського перепису 2001 року нічого, окрім сміху, викликати не можуть.
Реалістично?
За даними сайту worldometers.info, в 2026 році сумарний коефіцієнт народжуваності (кількість живонароджених на жінку) в Росії складе 1,5.
Все ж добре.
Або щось таки не так з цифрою 1.5.
https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
Вони вже давно в мінусах, не дивлячись на 1.5.
У них при 1,5 і досить непоганих показниках міграції, населення практично тримається на одному рівні
При 2, їм не потрібні будуть мігранти. Тільки і всього.
Питання економіки, що б жити ще краще їм потрібно більше людей.
Ватикан: 4,63 народження на 1000 осіб.
Гонконг: 5,43 народження на 1000 осіб.
Південна Корея: 5,62 народження на 1000 осіб.
Україна: 5,75 народження на 1000 осіб.
Сан-Марино: 5,92 народження на 1000 осіб.
Японія: 6,65 народження на 1000 осіб.
У Японії, Гонконга і Південної Кореї проблема через високий рівень розвитку і урбанізації, що обумовлює також високий рівень індивідуалізму, і тому неготовності/небажання створювати родину, не кажучи вже про заведення дітей.
До інших країн з високим рівнем народжуваності належать Ангола та Малі.
його зараз через МінДічь з усіх наглядових рад повиганяли... бідненький
за демографію наче Улютін відповідає з мін. соц. политики, мін. сім'ї та мін'єду🍆🍆🍆
У теорії їх навіть більше, просто багато живуть без громадянства.
Украине в плане бедности до уровня 1992-94 годов как до Киева рачки.
А вот бэбибум был бы признаком социальной приобретенной олигофрении.
"За даними Державної служби статистики України, в період між 2013 та 2023 роками більше 15 тисяч українок вийшло заміж за іноземців, серед яких турки займають значну частку".
А тепер подивіться на результат: сумарний коефіцієнт народжуваності в 2025-му впав до ~0.9-1.0 дитини на жінку (деякі джерела кажуть навіть нижче 0.9, нижче за будь-яку нормальну країну). Це не просто «низько» - це катастрофа, одна з найгірших у світі. Народжується 168-170 тисяч дітей на рік, а помирає 480-500 тисяч. Один живий - троє в могилу. І це не тільки війна винна, хоча вона добила все остаточно.
Жінки масово не хочуть народжувати, бо:
немає стабільності (війна, ракети, блекаути),
економіка - дно, зарплати смішні,
а головне - культура останніх 20-30 років: «спочатку кар'єра, потім подорожі, потім котик, а діти - десь після 35, якщо взагалі».
А хлопці? Хлопці бачать: навіщо мені старатися, будувати сім'ю, якщо мене все одно вважатимуть гаманцем, спонсором, потенційним насильником чи «не таким феміністом»? Якщо розлучення - то заберуть дітей, квартиру, половину зарплати, а я ще й аліменти плати, бо суди в 99% випадків на боці матері. То краще сидіти в мамкі, грати в танчики, бухати чи їхати за кордон, де хоч поважають чоловіків трохи більше.
В результаті маємо:
мільйони молодих чоловіків або на фронті, або в еміграції, або в депресії,
мільйони жінок, які «не знайшли нормального» (тобто такого, хто буде ідеальним за всіма пунктами фем-стандартів),
і країну, яка через 20-30 років може стати просто старою територією з кількома містами і купою сіл-привидів.
Це не «природний процес». Це результат багаторічної політики, де мужське винищували морально й фізично, а жіноче переконували, що сім'я - це кайдани. Фемінізм у пострадянському виконанні дав не рівність, а гіперкомпенсацію: «ми вас століттями пригнічували - тепер ви нам усім винні».
От і маємо: народ без майбутнього. Бо без дітей немає народу. А без чоловіків, яких поважають і за яких хочеться народжувати - немає дітей.
Головна - антисімейне, античоловіче законодавство. Зараз спроби побудувати сім'ю і стати батьком неухильно караються, діти - заручники для доступу до чоловічого майна. За час існування кривавого фемінізму чоловіки усвідомили, що шлюб і батьківство гірше криміналу, бо караються тяжче.