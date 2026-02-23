РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Демографические проблемы на россии
7 174 100

Крупнейший демографический кризис: рождаемость в Украине упала до критического уровня, - CNN

демография,дети,рождаемость,украина

Накануне четвертой годовщины полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине стремительно ухудшается.

Об этом пишет CNN, материал которого цитирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По оценкам экспертов, война, массовая эмиграция и потери на фронте привели к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире. Рождаемость продолжает падать, а все больше семей откладывают решение о пополнении семьи. 

"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной", - подчеркнула директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. Речь идет о погибших, вынужденных переселенцах и жителях оккупированных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы видим демографический кризис, который даст серьезные последствия в будущем, - Улютин

Истории войны и материнства

В материале рассказывается история военнослужащей Елены Белозерской, которая из-за войны отложила рождение ребенка. После лет службы врачи оценили ее шансы забеременеть как минимальные.

"Солдаты живут одним днем. Они ничего не планируют на будущее", - рассказала она журналистам в Киеве.

Женщина решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения накануне полномасштабного вторжения. Эмбрион хранился в криобанке во время ее службы на фронте. В 46 лет она родила сына.

Отдельно в материале упоминается история Ирины Ивановой, муж которой - пилот F-16 Павел Иванов - погиб в бою в 2025 году. Дочь родилась уже после его смерти.

Также читайте: Украина находится на грани демографической катастрофы из-за войны, - Reuters. ИНФОГРАФИКА

Что говорят врачи

Директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин отмечает, что война оказывает разрушительное влияние на репродуктивное здоровье. По его словам, возросло количество осложнений беременности и хромосомных аномалий.

Репродуктолог Алла Бараненко также фиксирует снижение качества яйцеклеток и спермы. Медики связывают это со стрессом, условиями жизни и последствиями боевых действий.

По данным журналистов, уровень рождаемости в Украине упал ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, в странах Европы этот показатель составляет около 1,4, в США - 1,6.

В то же время около шести миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети, остаются за границей. Эксперты предупреждают, что чем дольше длится война, тем менее вероятно их возвращение. Массовая миграция усугубляет проблему оттока квалифицированных кадров и старения населения.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнут орудия"

Автор: 

демография (34) население (17) война в Украине (7340)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
23.02.2026 00:17 Ответить
+20
Відбувається ніщо інше як геноцид, українського народу
показать весь комментарий
23.02.2026 00:56 Ответить
+17
У Зеленского еще в сериале был план оставить Украину без людей. Зеленский - это главный враг народа. путин то понятно враг, но Зеленский управляя Украиной враг Украины. он еще хуже открытых врагов.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терміново, терміново приєднуватись до росії: там державою створені найкращі у світі умови для народження (не сильно допомагає, але то таке).
Для апологетів тези "треба негайно зупинити війну у будь-який спосіб": негайно зупинити війну можна лише в один спосіб - виконати всі вимоги росії. Інших способів на обрії не видно.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:01 Ответить
Є і цей спосіб зупинить війну.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:32 Ответить
Є, але на інші ***** не згодне.
А якщо не згодне, то і війну не припинить.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:39 Ответить
***** війну почав. Далі його аполегети на всі голоси волають що лише ***** може війну припинити. Це брехня і пропаганда. Гітлер теж почав війну і ту війну зупинили лише після повного розгрому "рейху" та смерті диктатора.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:54 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 06:16 Ответить
Зараз третє тисячоліття. Війна ведеться в семи вимірах. "Фронтів" багато і на всіх ********* виснажується і програє. ******** світ діє інакше ніж світ 20-го століття. Психіку "пересічних" бережуть. ЗМІ не показують жорстоких сцен. І правильно роблять. Але за мішурою "дипломатичних зусиль" на шиї *********у затягується зашморг. Ми, наприклад, дуже зацікавлені в тому щоб агонія кацапської помийки проходила тихо, непомітно і тонула в гамірному потоці різнопланової балаканини. ***** вже перетворився на "головний біль" і джерело фатальних проблем для всіх своїх спільників. Іран скоро розмажуть, Китай несе колосальні економічні втрати і щойно пережив спробу державного перевороту в звязку з економічним крахом - заводи та фабрики закриваються бо нема замовлень і нової технічної документації. В 2025 експорт з Тайваня до США вже перевищив експорт з Китаю. "Китайське чудо" скінчилось. Так, Європа бюрократична і довго розкачується, але коли рішення остаточно приймається то діють швидко. Вже є підстави сподіватись що до кінця 2026 Трамп і Сі отримають свої "імпічменти", а до кінця 2027 року в Україні не буде жодного кацапського окупанта. Далі ізоляція *********у і вони самі собі влаштують пекло на землі. Вони завжди відтягуються на своїх після отримання люлєй від чужих. Холопи...
показать весь комментарий
23.02.2026 07:17 Ответить
Ще б дочекатись 2027
показать весь комментарий
23.02.2026 07:55 Ответить
...дожити б...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:05 Ответить
Цю катастрофу обрала хохлятська більшість, а гинуть українці. Хохлам, правда, теж дістається, бо їх виловлюють, тих, які не здриснули у Європу та не сховалися у мами під спідницю. Що стосується ЗСУ, так армія, як і українці, воює на два фронти, з кацапами і з мародерами в тилу, яких, у свою чергу, підтримує хохлятська більшість. І це якесь диво, що армія ще тримається, але боюсь, що ця витримка не безкінечна. Та ще при такому "верховному головнокомандуючому".
показать весь комментарий
23.02.2026 07:33 Ответить
Останні раз народжуваність на рівні самовідтворення була в 1987, відтоді населення лише скорочується. Але в усьому винні москалі, хохли, і хто завгодно крім потужних євроінтеграторів, чим більше реформ тим менше народжуваність, потужно
показать весь комментарий
23.02.2026 08:41 Ответить
У 2001 рокі кількість українців в Україні була більшою, ніж у 1986. Читай останній перепис.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:17 Ответить
Victor
Дані Чучмівського перепису 2001 року нічого, окрім сміху, викликати не можуть.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:05 Ответить
Так, її можна припинити, давши Україні купу зброї.
Реалістично?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:43 Ответить
Там по вкрай в 2 рази вище, проти 0,8 в Україні.

За даними сайту worldometers.info, в 2026 році сумарний коефіцієнт народжуваності (кількість живонароджених на жінку) в Росії складе 1,5.
показать весь комментарий
23.02.2026 05:53 Ответить
Чого ж тоді ***** істерить про вісім підсвинків на матку?
Все ж добре.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:32 Ответить
Вважається, що нормальний рівень відтворення вище 2.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:31 Ответить
Так зараз у них 1.5. Нащо по вісім народжувати? Достатньо по три.
Або щось таки не так з цифрою 1.5.
https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
Вони вже давно в мінусах, не дивлячись на 1.5.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:34 Ответить
Що б не зменшувалося населення, потрібно 2.
У них при 1,5 і досить непоганих показниках міграції, населення практично тримається на одному рівні
При 2, їм не потрібні будуть мігранти. Тільки і всього.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:48 Ответить
***** цю тему з народжуваністю ще до 14-го товкло, а щось здебільшого в мінуси йде. Навіть скрєпи не допомагають, і мусліми - теж, яких там вже чимало, особливо у мацквабадє.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:50 Ответить
Це вже друге питання.
Питання економіки, що б жити ще краще їм потрібно більше людей.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:52 Ответить
В Індії 1.5 мільярди. Добре всі живуть, що аж на росію заробити їздять?
показать весь комментарий
23.02.2026 09:53 Ответить
Це мабуть тому, що у нас безпекою і не пахне, а ціни перевищують європейські при зарплатах у 300 доларів, а на житло ви собі і за життя не заробите коли у вас будуть діти(((
показать весь комментарий
23.02.2026 07:01 Ответить
Темнота-друг молодежи(с чем сейчас без проблем). Никакого уважения к традициям.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:01 Ответить
І контрацептив - вірний товариш.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:02 Ответить
Враг!
показать весь комментарий
23.02.2026 00:31 Ответить
Країни з найнижчим рівнем народжуваності включають:
Ватикан: 4,63 народження на 1000 осіб.
Гонконг: 5,43 народження на 1000 осіб.
Південна Корея: 5,62 народження на 1000 осіб.
Україна: 5,75 народження на 1000 осіб.
Сан-Марино: 5,92 народження на 1000 осіб.
Японія: 6,65 народження на 1000 осіб.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:03 Ответить
Ну, Ватикан - це взагалі умовна країна, адміністративна одиниця, не національна.
У Японії, Гонконга і Південної Кореї проблема через високий рівень розвитку і урбанізації, що обумовлює також високий рівень індивідуалізму, і тому неготовності/небажання створювати родину, не кажучи вже про заведення дітей.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:06 Ответить
Країною з найвищим рівнем народжуваності є Нігер, де в середньому народжується 46,6 дітей на 1 000 жителів.
До інших країн з високим рівнем народжуваності належать Ангола та Малі.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:09 Ответить
Не, "нам туда не надо" (с) Высоский
показать весь комментарий
23.02.2026 00:30 Ответить
Воно й недивно, поки йде війна, ніяка народжуваність навіть і близько не буде перевершувати смертність, в більш спокійні роки ще до Криму , деінде народжуваність перевищувала смертність але тільки трошки, тим більше ніхто не хоче народжувати в такій нестабільній обстановці.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:07 Ответить
Ну,не скажіть.Я знаю вже декілька сімей,які оперативно народили 2 і 3 дитину за останні роки.І все,є відстрочка!
показать весь комментарий
23.02.2026 08:47 Ответить
В що в цьому поганого? Он Мандич з Притулою теж дякуючи діткам мають відстрочку від мобілізації....
показать весь комментарий
23.02.2026 09:19 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 00:17 Ответить
От новость - мужики на фронте\погибли, бабы в европе, а рождаемость, мля, расти, должна
показать весь комментарий
23.02.2026 00:28 Ответить
Так Мілованов завезе 10 мільйонів трудових мігрантів. Це поперше. ЛБГТ браки легалізують. Це подруге. Та й рідна влада так дрючить наріт в усі дірки, що якось воно буде.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:35 Ответить
а чому одразу Мілорванов?
його зараз через МінДічь з усіх наглядових рад повиганяли... бідненький

за демографію наче Улютін відповідає з мін. соц. политики, мін. сім'ї та мін'єду🍆🍆🍆
показать весь комментарий
23.02.2026 00:57 Ответить
Ото мін'єтність Чернишова в усьому винна. А хто весь цей кагал притягнов за собою до влади, ми всі добре знаємо.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:25 Ответить
Партнерство - не шлюб.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:16 Ответить
Нічого, бангладешці все виправлять!
показать весь комментарий
23.02.2026 00:40 Ответить
Відбувається ніщо інше як геноцид, українського народу
показать весь комментарий
23.02.2026 00:56 Ответить
На росію вже давно назапрошували. І індусів, і африканців, і своїх "чурок" вистачає. Тільки ***** чомусь закликає кожну свиноматку по вісім тушок на рило виробляти.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:28 Ответить
Про демографію ***** треба було думати на початку першого терміну, і тоді замість істерики про вісім тушок на п'ятак мав би стабільне поповнення рядів РОА плюс зростання популяції, одночасно, як в Афганістані.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:39 Ответить
У Зеленского еще в сериале был план оставить Украину без людей. Зеленский - это главный враг народа. путин то понятно враг, но Зеленский управляя Украиной враг Украины. он еще хуже открытых врагов.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:39 Ответить
Про план залишити в Україні максимум 10 - 15 мільйонів було відомо ще на початку 90-х. І спочатку 90-х він і втілюється. Зе лише отримав завдання його прискорити і успішно виконує.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:04 Ответить
Чий це був план?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:42 Ответить
Читай коментарі нижче. Там тобі все розказали.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:24 Ответить
Про яку народжуваність йде мова, якщо людям немає навіть де жити,
Люди які сплатили за житло більше 10 років тому, до цих пір, за участі державних органів у кришуванні шахрайських схем, до цих пір його не отримали!
У Києві, та по всій Україні за кришуванні посадовими особами та мовчазної згоди поліції практикуються добре налагоджені шахрайські схеми по розводу на гроші бажаючих купити квартири у новобудові.

Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, гроші залишаються у забудовника, на недобудови заходять добре організовані ОЗУ у вигляді кооперативу по добудові, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, після вступу в кооператив, сума доплати зростає в геометричеій прогресії, кооперативи будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ ( у чисельних контролюючих питань немає) щоб будинки ніколи не могли бути здані в експлуатацію, а люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та збір коштів. Все це розтягують на багато років, щоб пройшли строки давності, людям застосовують тактику виснаження, та заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити. Тих хто відмовляється стати членом кооперативу або платити по другому колу за вже сплачене, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику непускають у будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, президенти, КМДА, Шуляк (яка взагалі намагається узаконити схему) незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, саботують вирішення проблеми та зацікавлені у такому положенні справи. Будинки десятиліттями не здають в експлуатацію, всі контролюючі закривають очі, мабуть, що не безкоштовно. Згодом змінюється забудовник і схема по колу працює і надалі, будинки не здають в експлуатацію, людям не дають стати власниками квартир, збір коштів продовжується. Судді на усіх рівнях, зокрема судді Ларіонова Н.М., Ратнікова В.М., Борисова О.В., Левенець Б.Б., Білоконь О.В., Осіян О.М., Сакара Н.Ю., за очевидними підробленими документами здійснюють посібництво третім особам у заволодінні квартир та легалізують шахрайські схеми.
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
показать весь комментарий
23.02.2026 01:59 Ответить
Mart ОК, добре. А як ви тоді прокоментуєте , народжуваність у наших палестинських друзів . Чому вони множаться як кролі .??? Побутови незручності ,це все фігня, або ви живете егоїстом , або народжуєте дітей , . Так це важко, але можливо. Усі мої друзі ,у кого є 3-4 дитини, були як ви кажете ніщеброди . А зараз усе добре. А як щоб слухалися поради , с початку дом ,машина , дача , . То все це б було, крім дітей. З суспільством щось не так , не ,з грошима .
показать весь комментарий
23.02.2026 10:10 Ответить
Забули сказати скільки ще виїде людей, коли відкриють кордони. І яке майбутнє чекає дітей? рашка нікуди не зникне, рашисти нікуди не зникнуть, їх 140 млн. Чекати СВО-2, СВО-3?
показать весь комментарий
23.02.2026 02:01 Ответить
Через недостатню допомогу Захід прирік Україна на вимирання. Тут залишаться лише старі, яким не довго до смерті залишилося.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:03 Ответить
Не волнуйтесь за Украину! Она пустой не останется. Ротшильды и Рокфеллеры освобождают территорию: старики вымрут быстро-нищие пенсии,стрессы, невозможность лечиться; молодые женщины выедут за кордон, мужиков умертвлят на фронте. На землю без людей придут люди без земли. Сколько можно бедным евреям воевать с палестинцами за каменисто-песчаный кусок бесплодной земли. А тут-лучшие в мире чернозёмы, полезные ископаемые, реки, моря, горы, леса и поля, на которых будут работать оставшиеся 5-7 млн. трудолюбивых украинцев. Евреи всех стран объединяйтесь! Все к нам, в новый Исраэль! И главное-ни с кем воевать не надо! Сами друг друга эти тупые русские и украинцы поубивают!
показать весь комментарий
23.02.2026 05:40 Ответить
Недостатня допомога? А може їм шкода міндічів, щоб ті не підірвалися, тягаючи торби з мільйонами, які потім відправляють у дві дружні до України країни - до москви та до Ізраїлю? Доки у кріслі президента сидить міндіч - мародер, і навкруги нього такі ж міндічі, які вже розпухли, як і головний міндіч, від крові українців, Україна не має морального права вимагати від Заходу хоч якоїсь допомоги. Бо там знають і бачать, куди та допомога йде. І оті казки, що Україна начебто захищає Європу - то "разговори в пользу бєдних". І оте хамло, яке займає крісло президента, робить усе, щоб та допомога скорочувалася. А Україну на вимирання обрік Захід...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:22 Ответить
Тобі скільки до смерті лишилося?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:43 Ответить
В ********** за різними оцінкам від 80 (в 2011, дані кацапських ЗАГС) до 89 (2014 за рівнем споживання основних товарів та послуг) мільйонів голодранців. Міфи про 140 мільйонів повна брехня.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:25 Ответить
Ці "голодранці" платять десятки тисяч доларів за підписання контракту, а у "багатого Заходу" нема грошей для українських військових за підписання контракту.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:35 Ответить
Кацапи воюють найманцями і рабами. У нас інша ситуація, інша країна і зовсім інші цінності.
показать весь комментарий
23.02.2026 05:09 Ответить
Ненормальні ми...нєрусскіє...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:55 Ответить
у них посередня народжуваність на рівні 1,5 на жінку і досить хороша міграція з країн колишнього Совка.
У теорії їх навіть більше, просто багато живуть без громадянства.
показать весь комментарий
23.02.2026 05:57 Ответить
Вважаю що народження дитини протягом війни це прикра випадковість. Дочкам кажу "чим би дитя не бавилось аби не завагітніло". Народжувати тут і зараз не бачу жодного сенсу. Більш того народжувати після війни в умовах розрухи, дикого оподаткування і гарантованої бідності в корумпованій державі вибір вкрай поганий. Після закінчення війни нас чекає неоколоніалізм - надвисока вартість кредитів, найдешевша робоча сила, надвисоке оподаткування на відновлення держави та армії протягом як мінімум 30 років. І після років рабської примусоваї праці і життя в розгромленій країні мої дочки невідворотно залишаться бідним. Весь фінансовий тягар народження і виховання нащадків ляже на них. В будь який момент може знову розпочатись війна якща ********* не буде остаточно розгромлено. А це означає можливу втрату життя членів родини. Ну і навіщо таке потрібно? Що можна планувати поряд з фашистською кацапнею зовні і корумпованими жидами при владі всередині країни? Це означає жити одним днем. Ніякого планування, ніяких планів, постійна тривога і невизначеність. Корупція лише зростатиме і з країни почнуть тікати масово. Поки що я не бачу жодних, підкреслюю, жодних реальних ознак боротьби з корупцією. Корупція вже призвела до війни і знову призведе до війни... Якби ми знали що почнеться війна ми б не народжували дітей в Україні. Ніколи. Ми б просто сюди не повернулися. Мої батьки попереджали що війна з кацапами невідворотна. Тепер я повереджаю свої дочок і благаю не народжувати дітей для війни і бідності. Народжуватине варто для щастя, а не плодити голодранців...
показать весь комментарий
23.02.2026 03:21 Ответить
О какой бедности идёт речь, шановный? Ты где провел начало 90х годов? У нас тут тоже плачут о бедности и безысходности, чуть ли не о голоде, при минимальных зарплатах в $15-20 в час. А когда предложишь им слезть с барской лошади и снять комнату вместо дома или койку вместо комнаты, готовить самим себе ужины и обеды , делают глаза в 5 копеек.
Украине в плане бедности до уровня 1992-94 годов как до Киева рачки.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:00 Ответить
Незважаючи на війну наша купівельна спроможність в рази вища ніж та яка у нас була за совка. Бідність, як ви самі вказуєте, відносне поняття і пізнається в порівнянні з добробутом сусідів далеких і близьких.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:25 Ответить
Весь цей перелік вимог викиньте на помийку. Після страшніших війн люди жили в набагато гірших умовах і продовжували народжувати. Якщо не народять українці - народять таджики, узбеки, кавказці - у них вимог набагато менше.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:22 Ответить
Для народження дітей потрібно повернутив країну жінок. Всю нашу історію жінки під час всіх війн залишались в країні народжували від переможців, алеі виховували українців. Зєлєнскій вигнав з України жінок і створив ряд умов для дискредитації українських чоловіків поразками. Жінки не повертаються до лузерів. Тільки до переможців. Не буде перемоги - не буде повернення жінок з дітьми.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:36 Ответить
Я бачу, що станом на зараз, жінок в Україні більше ніж чоловіків. А чоловіків щодня меншає. Нікого не треба повертати - працювати треба з тим, що є станом на зараз. На всіх переможців не вистачить. Німці, після другої світової були лузерами, але німкені не бігли до бійців Червоної Армії, щоб народити переможців. А якщо Вас так лякає привид бідності - то Ви просто вимрете, як динозаври у хаті з євроремонтом і повним холодильником їжі.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:52 Ответить
До речі, Україна за совка займала перше місце в СРСР за кількістю міжнаціональних шлюбів - стабільно від 34 до 37%. Тож в українцях чужої крові намішано о-го-го. Алі всіх виховували українки. А зараз вперше в історії жінок вигнали за кордо разом з дітьми...
показать весь комментарий
23.02.2026 07:41 Ответить
До речі, чи не українки виховали те біосміття, яке всіма силами і засобами уникає боротьби за власну державу і перемогу, і готове відрізати собі яйця та стати жінкою, аби не потрапити у військо і поборотись за перемогу, і врешті-решт перестати бути лузером.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:07 Ответить
Прикольний ти, Гомік. Але саме так. Ти є біосміттям, якщо не хочеш боротись за своє, а твій ворог, якщо має більше бажання захопити твоє, аніж у тебе своє відстояти - є меншим біосміттям.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:19 Ответить
Звідки тобі знати чи борюсь я чи ні? І яким чином. Але якби не боровся - то так.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:26 Ответить
Падение рождаемости во время войны - это абсолютно закономерный и прогнозируемый процесс.
А вот бэбибум был бы признаком социальной приобретенной олигофрении.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:29 Ответить
Ничего, скоро в Украину завезут Муххамедов и Ахмедов и рождаемость очень резко возрастает, ведь они плодятся как кролики.
показать весь комментарий
23.02.2026 04:20 Ответить
"Муххамєдов і Ахмєдов" звезуть в ментально близький їм *********. В Україні майбутнього у Ісламу немає. Жінки. Жодна українка не буде бездушною тварюкою, згідно Корану та хадісів, яка миє ноги мусульманину з IQ 85 jlbybwm. А от алкодегенеративна кацапка, яку "раз в нєдєлю ставят раком даби нє забивала что она скотина" буде.
показать весь комментарий
23.02.2026 05:15 Ответить
Цитата:
"За даними Державної служби статистики України, в період між 2013 та 2023 роками більше 15 тисяч українок вийшло заміж за іноземців, серед яких турки займають значну частку".
показать весь комментарий
23.02.2026 08:23 Ответить
У цьому зоопарку тварини не розмножуються ))))
показать весь комментарий
23.02.2026 05:51 Ответить
Так це вже перемога, чі ще ні?
показать весь комментарий
23.02.2026 06:48 Ответить
Або оголошуйте "сухий закон" - або забудьте про народжуваність.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:18 Ответить
В Судані конфлікт вже під 1.5 мільйона вбив, а населення зросло в 1.5 рази з 2008. Треба в жінок відбирати освіту і права на голосування і розпорядження майном.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:29 Ответить
може ще аліменти скасувати, виплати, забрати закордонні паспорти...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:44 Ответить
І не закордонні теж...
показать весь комментарий
23.02.2026 09:18 Ответить
Вже проламав...
показать весь комментарий
23.02.2026 09:30 Ответить
А ви ще більше давіть людей податками, поборами і бюрократичними законами. Європа, доречі теж вимирає через свої дебільні закони і закони які нам впарює Європа. Тільки чорножопі мігранти допомагають Європі підтримувати ілюзію що там все в порядку з населенням.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:33 Ответить
Український люд нищать, зате ханук, як собак нерізаних стає. Природа не терпить порожнечі. другий ієрусалиммм
показать весь комментарий
23.02.2026 08:45 Ответить
Чотири разового ухилянта боневтік бонепіду зе із його потужними гнидами менеджерами будуть згадувати як тих хто знищив цвіт нації. Слава ВСУ і Герою України Валерію Залужному!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 08:59 Ответить
Дякую процвітаючому матріархату і фемінізму, до чого вони довели цей український народ. У хлопців і так нестерпне життя в Україні, а вони і так продовжують бути що для держави, що для дівчат расхідним матеріалом, блін. Замість того, щоб захищати мужські права і якості, суспільство десятиліттями втовкмачувало: «чоловік має бути сильним, мовчати, платити, воювати, помирати, а якщо щось не так - сам винен, токсичний, патріархальний тощо».
А тепер подивіться на результат: сумарний коефіцієнт народжуваності в 2025-му впав до ~0.9-1.0 дитини на жінку (деякі джерела кажуть навіть нижче 0.9, нижче за будь-яку нормальну країну). Це не просто «низько» - це катастрофа, одна з найгірших у світі. Народжується 168-170 тисяч дітей на рік, а помирає 480-500 тисяч. Один живий - троє в могилу. І це не тільки війна винна, хоча вона добила все остаточно.
Жінки масово не хочуть народжувати, бо:
немає стабільності (війна, ракети, блекаути),
економіка - дно, зарплати смішні,
а головне - культура останніх 20-30 років: «спочатку кар'єра, потім подорожі, потім котик, а діти - десь після 35, якщо взагалі».
А хлопці? Хлопці бачать: навіщо мені старатися, будувати сім'ю, якщо мене все одно вважатимуть гаманцем, спонсором, потенційним насильником чи «не таким феміністом»? Якщо розлучення - то заберуть дітей, квартиру, половину зарплати, а я ще й аліменти плати, бо суди в 99% випадків на боці матері. То краще сидіти в мамкі, грати в танчики, бухати чи їхати за кордон, де хоч поважають чоловіків трохи більше.
В результаті маємо:
мільйони молодих чоловіків або на фронті, або в еміграції, або в депресії,
мільйони жінок, які «не знайшли нормального» (тобто такого, хто буде ідеальним за всіма пунктами фем-стандартів),
і країну, яка через 20-30 років може стати просто старою територією з кількома містами і купою сіл-привидів.
Це не «природний процес». Це результат багаторічної політики, де мужське винищували морально й фізично, а жіноче переконували, що сім'я - це кайдани. Фемінізм у пострадянському виконанні дав не рівність, а гіперкомпенсацію: «ми вас століттями пригнічували - тепер ви нам усім винні».
От і маємо: народ без майбутнього. Бо без дітей немає народу. А без чоловіків, яких поважають і за яких хочеться народжувати - немає дітей.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:05 Ответить
Війна одна з причин, причому не головна.
Головна - антисімейне, античоловіче законодавство. Зараз спроби побудувати сім'ю і стати батьком неухильно караються, діти - заручники для доступу до чоловічого майна. За час існування кривавого фемінізму чоловіки усвідомили, що шлюб і батьківство гірше криміналу, бо караються тяжче.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:49 Ответить
 
 