Крупнейший демографический кризис: рождаемость в Украине упала до критического уровня, - CNN

Накануне четвертой годовщины полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине стремительно ухудшается.

Об этом пишет CNN, материал которого цитирует Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, война, массовая эмиграция и потери на фронте привели к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире. Рождаемость продолжает падать, а все больше семей откладывают решение о пополнении семьи.

"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной", - подчеркнула директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. Речь идет о погибших, вынужденных переселенцах и жителях оккупированных территорий.

Истории войны и материнства

В материале рассказывается история военнослужащей Елены Белозерской, которая из-за войны отложила рождение ребенка. После лет службы врачи оценили ее шансы забеременеть как минимальные.

"Солдаты живут одним днем. Они ничего не планируют на будущее", - рассказала она журналистам в Киеве.

Женщина решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения накануне полномасштабного вторжения. Эмбрион хранился в криобанке во время ее службы на фронте. В 46 лет она родила сына.

Отдельно в материале упоминается история Ирины Ивановой, муж которой - пилот F-16 Павел Иванов - погиб в бою в 2025 году. Дочь родилась уже после его смерти.

Что говорят врачи

Директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин отмечает, что война оказывает разрушительное влияние на репродуктивное здоровье. По его словам, возросло количество осложнений беременности и хромосомных аномалий.

Репродуктолог Алла Бараненко также фиксирует снижение качества яйцеклеток и спермы. Медики связывают это со стрессом, условиями жизни и последствиями боевых действий.

По данным журналистов, уровень рождаемости в Украине упал ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, в странах Европы этот показатель составляет около 1,4, в США - 1,6.

В то же время около шести миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети, остаются за границей. Эксперты предупреждают, что чем дольше длится война, тем менее вероятно их возвращение. Массовая миграция усугубляет проблему оттока квалифицированных кадров и старения населения.

Ранее Министерство юстиции сообщало, что в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших.

