Найбільша демографічна криза: народжуваність в Україні впала до критичного рівня, - CNN
Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні стрімко погіршується.
Про це пише CNN, матеріал якого цитує Цензор.НЕТ.
За оцінками експертів, війна, масова еміграція та втрати на фронті призвели до однієї з найглибших демографічних криз у світі. Народжуваність продовжує падати, а дедалі більше родин відкладають рішення поповнити родину.
"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою", – наголосила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова.
За її словами, від початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб. Йдеться про загиблих, вимушених переселенців та мешканців окупованих територій.
Історії війни та материнства
У матеріалі розповідається історія військовослужбовиці Олена Білозерська, яка через війну відклала народження дитини. Після років служби лікарі оцінили її шанси завагітніти як мінімальні.
"Солдати живуть одним днем. Вони нічого не планують на майбутнє", – розповіла вона журналістам у Києві.
Жінка зважилася на процедуру екстракорпорального запліднення напередодні повномасштабного вторгнення. Ембріон зберігався у кріобанку під час її служби на фронті. У 46 років вона народила сина.
Окремо у матеріалі згадується історія Ірини Іванової, чоловік якої – пілот F-16 Павло Іванов – загинув у бою у 2025 році. Донька народилася вже після його смерті.
Що кажуть лікарі
Директор клініки репродуктивної медицини Валерій Зукін зазначає, що війна має руйнівний вплив на репродуктивне здоров’я. За його словами, зросла кількість ускладнень вагітності та хромосомних аномалій.
Репродуктолог Алла Бараненко також фіксує зниження якості яйцеклітин і сперми. Медики пов’язують це зі стресом, умовами життя та наслідками бойових дій.
За даними журналістів, рівень народжуваності в Україні впав нижче однієї дитини на жінку. Для порівняння, у країнах Європи цей показник становить близько 1,4, у США – 1,6.
Водночас близько шести мільйонів українців, переважно жінки та діти, залишаються за кордоном. Експерти попереджають, що чим довше триває війна, тим менш імовірним є їхнє повернення. Масова міграція посилює проблему відтоку кваліфікованих кадрів та старіння населення.
- Раніше Міністерство юстиції повідомляло, що в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих.
А тепер подивіться на результат: сумарний коефіцієнт народжуваності в 2025-му впав до ~0.9-1.0 дитини на жінку (деякі джерела кажуть навіть нижче 0.9, нижче за будь-яку нормальну країну). Це не просто «низько» - це катастрофа, одна з найгірших у світі. Народжується 168-170 тисяч дітей на рік, а помирає 480-500 тисяч. Один живий - троє в могилу. І це не тільки війна винна, хоча вона добила все остаточно.
Жінки масово не хочуть народжувати, бо:
немає стабільності (війна, ракети, блекаути),
економіка - дно, зарплати смішні,
а головне - культура останніх 20-30 років: «спочатку кар'єра, потім подорожі, потім котик, а діти - десь після 35, якщо взагалі».
А хлопці? Хлопці бачать: навіщо мені старатися, будувати сім'ю, якщо мене все одно вважатимуть гаманцем, спонсором, потенційним насильником чи «не таким феміністом»? Якщо розлучення - то заберуть дітей, квартиру, половину зарплати, а я ще й аліменти плати, бо суди в 99% випадків на боці матері. То краще сидіти в мамкі, грати в танчики, бухати чи їхати за кордон, де хоч поважають чоловіків трохи більше.
В результаті маємо:
мільйони молодих чоловіків або на фронті, або в еміграції, або в депресії,
мільйони жінок, які «не знайшли нормального» (тобто такого, хто буде ідеальним за всіма пунктами фем-стандартів),
і країну, яка через 20-30 років може стати просто старою територією з кількома містами і купою сіл-привидів.
Це не «природний процес». Це результат багаторічної політики, де мужське винищували морально й фізично, а жіноче переконували, що сім'я - це кайдани. Фемінізм у пострадянському виконанні дав не рівність, а гіперкомпенсацію: «ми вас століттями пригнічували - тепер ви нам усім винні».
От і маємо: народ без майбутнього. Бо без дітей немає народу. А без чоловіків, яких поважають і за яких хочеться народжувати - немає дітей.
1. Низкий рівень життя
2. Війна і ризики для життя
3. Відсутність будь яких перспектив.
4. Україна - максимально фемінофашистська країна. Чоловіків тут прирівняли до безправного скота. І це ще до війни було, а зараз і того більше, тому чоловіки не бажають створювати шлюб у цієї країні.
