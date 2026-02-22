Найбільша демографічна криза: народжуваність в Україні впала до критичного рівня, - CNN

Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні стрімко погіршується.

За оцінками експертів, війна, масова еміграція та втрати на фронті призвели до однієї з найглибших демографічних криз у світі. Народжуваність продовжує падати, а дедалі більше родин відкладають рішення поповнити родину. 

"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою", – наголосила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова.

За її словами, від початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб. Йдеться про загиблих, вимушених переселенців та мешканців окупованих територій.

Історії війни та материнства

У матеріалі розповідається історія військовослужбовиці Олена Білозерська, яка через війну відклала народження дитини. Після років служби лікарі оцінили її шанси завагітніти як мінімальні.

"Солдати живуть одним днем. Вони нічого не планують на майбутнє", – розповіла вона журналістам у Києві.

Жінка зважилася на процедуру екстракорпорального запліднення напередодні повномасштабного вторгнення. Ембріон зберігався у кріобанку під час її служби на фронті. У 46 років вона народила сина.

Окремо у матеріалі згадується історія Ірини Іванової, чоловік якої – пілот F-16 Павло Іванов – загинув у бою у 2025 році. Донька народилася вже після його смерті.

Що кажуть лікарі

Директор клініки репродуктивної медицини Валерій Зукін зазначає, що війна має руйнівний вплив на репродуктивне здоров’я. За його словами, зросла кількість ускладнень вагітності та хромосомних аномалій.

Репродуктолог Алла Бараненко також фіксує зниження якості яйцеклітин і сперми. Медики пов’язують це зі стресом, умовами життя та наслідками бойових дій.

За даними журналістів, рівень народжуваності в Україні впав нижче однієї дитини на жінку. Для порівняння, у країнах Європи цей показник становить близько 1,4, у США – 1,6.

Водночас близько шести мільйонів українців, переважно жінки та діти, залишаються за кордоном. Експерти попереджають, що чим довше триває війна, тим менш імовірним є їхнє повернення. Масова міграція посилює проблему відтоку кваліфікованих кадрів та старіння населення.

Топ коментарі
Відбувається ніщо інше як геноцид, українського народу
У Зеленского еще в сериале был план оставить Украину без людей. Зеленский - это главный враг народа. путин то понятно враг, но Зеленский управляя Украиной враг Украины. он еще хуже открытых врагов.
Найгіршою формою проституції є проституція сімейна - "я живу зтобою, а ти маєш платити за секс". Ви своїх так виховуєте (вже виховали)?
Я не бачу як ваше питання може відноситися до мого поста вище, це загальне питання чи що? Що стосується такої проституції, то якщо це задовільняє обох партнерів не нам з вами їх судити. І скільки жінок взагалі ви бачили стають в позу рогатки перед новим *уєм не спитавши про роботу, доходи чи таке інше?
Весь цей перелік вимог викиньте на помийку. Після страшніших війн люди жили в набагато гірших умовах і продовжували народжувати. Якщо не народять українці - народять таджики, узбеки, кавказці - у них вимог набагато менше.
Для народження дітей потрібно повернутив країну жінок. Всю нашу історію жінки під час всіх війн залишались в країні народжували від переможців, алеі виховували українців. Зєлєнскій вигнав з України жінок і створив ряд умов для дискредитації українських чоловіків поразками. Жінки не повертаються до лузерів. Тільки до переможців. Не буде перемоги - не буде повернення жінок з дітьми.
Я бачу, що станом на зараз, жінок в Україні більше ніж чоловіків. А чоловіків щодня меншає. Нікого не треба повертати - працювати треба з тим, що є станом на зараз. На всіх переможців не вистачить. Німці, після другої світової були лузерами, але німкені не бігли до бійців Червоної Армії, щоб народити переможців. А якщо Вас так лякає привид бідності - то Ви просто вимрете, як динозаври у хаті з євроремонтом і повним холодильником їжі.
тут ще проблема у тому що чоловіки більше не бажають заводити дітей та родину. Але тут вже провина не України окремо, а тенденція взагалі. Після довгих років фемінофашизму сама ідея шлюбу для чоловіків стала абсурдною.
Це не є основною проблемою при демографічній кризі. Основна проблема чоловіків в Україні (в росії це ще більша проблема) - це повальний алкоголізм і не бажання визнавати це хворобою та лікуватись. Ця дегенеративна гілка з часом зникне, бо вона не може повноцінно жити та давати велике та повноцінне потомство. Ось чому впровадження сухого закону в Україні є першою і необхідною підставою для подолання демографічної кризи. Решта - похідне.
ви путаєте причини та наслідки. Я знаю багатьох алкоголіків, і всі вони їми сталі після шлюбу. Спочатку - чарка у барі після сварки ж жінкою, потім друга щоб заглушити постійне звинувачення у тому що мало заробляєш, погано забезпечуєш, не возиш по Дубаям, не купляєш мені те що подруга-Любка-Машка та всі інші разом виклали в інстагарм.. Чарка за чаркою, і через кілька років готовий алкаш, а потім розлучення при якому жінка відіжме все майно та новий клієнт для теплотраси. ЖОДЕН з моїх друзів який живе сам не став алкашем. ЖОДЕН.
Знайома ситуація. Але ж оце "чарка за чаркою" - це саме те, що призводить до вказаних Вами наслідків. Не жінка-зміюка наливає ці чарки, вона лише вправно користується наслідками хвороби чоловіка. Тож, впровадження сухого закону і є головний порятунок нації та держави. Інакше, нації, де чоловіки майже не вживають алкоголю, а жінки не такі вимогливі (Кавказ, Середня Азія) просто нас замінять на мапі України.
Жінка не наливає, вона лише створює умови від яких чоловік від постійного стресу наливає сам. Впровадження сухого закону - дурниця, це ж вже було в США, було при совкі, наслідки одні і ті самі - починали ще більше пити та ще гірше саморобне поло. Наркота в нас наприклад заборонена, але на кожній стіні є надписи з тг-каналами де її замовити.
Як на мене все це лайно вживають від стресу, а стрес чоловікам створюють в більшості випадків саме жінки.
Сухий закон - це лише обмеження на продаж та споживання алкоголю. До речі за 2 роки сухого закону у СССР значно зменшилась смертність та виросла народжуваність.
Проблема є у невизнанні алкоголізма хворобою і нелікуванням його. Якщо людина на зло собі та оточуючим, замість лікування п'є ще більшу отруту і скорочує собі дні - то, гадаю, таке й не має права на існування у подальшому.
А жінці, звичайно легше керувати і оббирати алкаша, аніж тверезого. Тож ще раз закликаю не пити, а по-тверезому обирати собі жінок та вирішувати сімейні проблеми.
ще раз - сов стат то лайно. Пити стали тільки більше. Як у нас так і в США.
Я наприклад взагалі не вживаю. Чи буду я тут створювати родину чи заводити дитину? Звичайно НІ. Бо справа зовсім не в алкоголі.
Я теж не вживаю взагалі. І теж самітник. І, наразі, не бачу перспектив розмножитись у даний момент часу, за даних обставин. У мене на то свої причини. Але я даю рекомендації загального плану, які, на мій погляд, можуть виправити критичну ситуацію з демографією.
Так сюрприз - більшість чоловіків зараз саме такі. І у кожного є мозок і очі щоб побачити на що перетворився брак і не лізти у це лайно. І тут ні до чого ні алкоголь, ні навіть війна (хоча вона все ще усугубила).
До речі, Україна за совка займала перше місце в СРСР за кількістю міжнаціональних шлюбів - стабільно від 34 до 37%. Тож в українцях чужої крові намішано о-го-го. Алі всіх виховували українки. А зараз вперше в історії жінок вигнали за кордо разом з дітьми...
До речі, чи не українки виховали те біосміття, яке всіма силами і засобами уникає боротьби за власну державу і перемогу, і готове відрізати собі яйця та стати жінкою, аби не потрапити у військо і поборотись за перемогу, і врешті-решт перестати бути лузером.
Прикольний ти, Гомік. Але саме так. Ти є біосміттям, якщо не хочеш боротись за своє, а твій ворог, якщо має більше бажання захопити твоє, аніж у тебе своє відстояти - є меншим біосміттям.
Звідки тобі знати чи борюсь я чи ні? І яким чином. Але якби не боровся - то так.
даже не буду питати де тут своє. Це шахти Ахметова моє, чи землі великих агрохолдингів, у тому числі і китайских? Щось я свого прізвища у земельному кадастрі не бачу, і моїм воно становится виключно коли треба віддати життя за захист цього майна, а от коли отримувати дивіденди - тут вже ні, воно звичайно не моє.. Нічого дивного у цій логиці не бачиш?
Своє - це своя держава, не шкурне своє. Моє вже давно москалі окупували. Іншого в мене немає. І за це варто боротись. Якщо не можеш у окопі, то принаймні у інший спосіб.
І де саме воно моє, окрім частини де сплачувати податки?
Розумієш, віка була така схема - є король, у нього є підлеглі - барони, графи та інші. І є звичайні люди. У звичайних людей було два шляха - або робити на землі короля та його баронів та сплачувати податки, або йти у військо та бути на його забезпеченні з тих самих податків все життя, несучи службу. А зараз дуже хітрожопі рабовласники придумали як їм обіграти навіють цю середньовічну схему - коли війни немає, то ти крестьянин або ремесленник та сплачуєш податки, а коли війна то ще й солдат який чомусь заборгував захищати чужі статки ******** баронів та королів. Ідея геніальна. От тільки народець з гнильцею попався, не оцінив потужних потуг зробити з нього окрім батраків ще й солдат..
Є своя держава - і ти її або захищаєш, або дозволяєш знищити. Але держава (всяка) так влаштована, що вона тримається на податках. І якщо не захистити свою державу - будеш служити іншій і їй сплачувати податки, або воювати за неї. Іншого шляху немає.
Як я і казав - занадто хітрожопа схема. І як бачиш більшість чоловіків на неї не згодна. Багато хто вже і жити тут взагалі не бажають при будь якому раскладі, а ти ще пропонуєш їм за це воювати. Це так не працює.
Головне у тому, що ти не бачиш це з боку пересічного чоловіка. Де факто країна перетворилась на в'язницю і утримує тут чоловіків які взагалі вже не бажають тут жити. Коли донбасня штурмовал тюрми у Донецьку, як ти думаєш, чи дуже в'язні переймались чи утримає охорона стіни чи ні?
Я не відчуваю себе в'язнем у власній країні, бо майже відразу мобілізувався, а зараз списаний за станом здоров'я. Чим більше мужиків одразу б пішли у армію, тим більшими були шанси перемогти ще у 2022-му. А, коли, сиділи та чекали. Та намагались усіляко ********** - то й результат відповідний. І нічого хітрожопого немає у захисті власної держави. Або ти тут живеш, працюєш та захищаєш своє, як господар. Або ти живеш, працюєш і воюєш на чужині за чуже, як наймит, з відповідним до тебе ставленням. Все просто зпоконвіку.
Розумію, ви не відчуваєте, і маєте на це право. Але як бачите інші чоловіки мають іншу думку і не вважають що за таку країну варто віддавати своє життя. І так, вони бажають виїхати і працювати на чужині. Дивно що ви цього не зрозуміли.
Що до ставлення, то дуже спірне затвердження у вас. Гірше ніж місцеві рабовласники які пропонують 350-400 євро та ставляться до людей як до скота вже мабуть ніде немає.
Та все я зрозумів. Раб шукає гарного господаря. Завжди була і буде така каста. Рабів не брали до війська І раб завжди знайде роботу.
А ви шукаєте поганого? Господарям думаю навіть забавно те що ви рахуєте себе за не раба, але фактажу це не змінює.
Та я взагалі не шукаю. Робота була до мене, вона буде після мене - вона вічна. А я ні. Тож я за неї не переживаю.
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

Що це означає?

Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
Кого і хто вигнав? Замаячила халява на горизонті то й жінки і поїхали за нею. Звичайно це провина держави що відпустила будь кого хто не інвалід чи 63+
Падение рождаемости во время войны - это абсолютно закономерный и прогнозируемый процесс.
А вот бэбибум был бы признаком социальной приобретенной олигофрении.
Ничего, скоро в Украину завезут Муххамедов и Ахмедов и рождаемость очень резко возрастает, ведь они плодятся как кролики.
"Муххамєдов і Ахмєдов" звезуть в ментально близький їм *********. В Україні майбутнього у Ісламу немає. Жінки. Жодна українка не буде бездушною тварюкою, згідно Корану та хадісів, яка миє ноги мусульманину з IQ 85 jlbybwm. А от алкодегенеративна кацапка, яку "раз в нєдєлю ставят раком даби нє забивала что она скотина" буде.
Цитата:
"За даними Державної служби статистики України, в період між 2013 та 2023 роками більше 15 тисяч українок вийшло заміж за іноземців, серед яких турки займають значну частку".
Це ви прожектуєте свої хотелкі на своїх доньок. А ви питали їх чи хочуть вони смазливого тюрка з серіалу? Думаю що мити будуть не тільки ноги.
Так. І не просто "прожектую", а доклав всіх можливих зусиль щоб повністю заблокувати вплив патріархальних релігій в своїй родині. З раннього дитинства моїм дочкам було показано на прикладах в що перетворює жінку Іслам і наскільки убогими та інтелектуально обмеженими є представники інших традиційних патріархальних релігій. Виховав своїх дітей атеїстами і вони, до речі, взагалі не дивляться телевізор, а читають книжки.
Книжки з гаджетів читають? По скільки їм років, і скільки годин на день вони в них дивляться
У цьому зоопарку тварини не розмножуються ))))
Так це вже перемога, чі ще ні?
Або оголошуйте "сухий закон" - або забудьте про народжуваність.
В Судані конфлікт вже під 1.5 мільйона вбив, а населення зросло в 1.5 рази з 2008. Треба в жінок відбирати освіту і права на голосування і розпорядження майном.
може ще аліменти скасувати, виплати, забрати закордонні паспорти...
І не закордонні теж...
Вже проламав...
Достаточно просто не давать бесплатных денег от державы. Тут я включаю и 100500 различных работ которые существуют только для того что бы дать бездельникам обоих полов денег. Женщина должна знать что деньги может получить только от отца или мужа, панели. Работать естественно не вариант для большинства.
А ви ще більше давіть людей податками, поборами і бюрократичними законами. Європа, доречі теж вимирає через свої дебільні закони і закони які нам впарює Європа. Тільки чорножопі мігранти допомагають Європі підтримувати ілюзію що там все в порядку з населенням.
Український люд нищать, зате ханук, як собак нерізаних стає. Природа не терпить порожнечі. другий ієрусалиммм
Я у поїзді з циганами їхав... Гарна жіночка, симпатична років 30... І 9 діточок з нею. Українську розуміє, російською трохи балакає, питає яке місце у мене бо "читать не знаю"...
Сказав їй мадярською що красива вона і діти гарнюні... Так защебктала, я не зрозумів... А вона пояснила що мадярску вона добре знає, і читає нею, а от кирилицю не знає.
Там же цигани (будівельники хлопці) кажуть нам ТЦК не страшно, і 25 нема і троє дітей є!
Чотири разового ухилянта боневтік бонепіду зе із його потужними гнидами менеджерами будуть згадувати як тих хто знищив цвіт нації. Слава ВСУ і Герою України Валерію Залужному!!!
та Залужний такий самий номенклатурщик як і вони. Від в один голос с ЗЕ за неділю перед вторгненням брехав по ТВ що то все брехня і вторгнення не буде, із-за чого сотні тисяч людей які йому повірили опинились у окупації або загинули.
Дякую процвітаючому матріархату і фемінізму, до чого вони довели цей український народ. У хлопців і так нестерпне життя в Україні, а вони і так продовжують бути що для держави, що для дівчат расхідним матеріалом, блін. Замість того, щоб захищати мужські права і якості, суспільство десятиліттями втовкмачувало: «чоловік має бути сильним, мовчати, платити, воювати, помирати, а якщо щось не так - сам винен, токсичний, патріархальний тощо».
А тепер подивіться на результат: сумарний коефіцієнт народжуваності в 2025-му впав до ~0.9-1.0 дитини на жінку (деякі джерела кажуть навіть нижче 0.9, нижче за будь-яку нормальну країну). Це не просто «низько» - це катастрофа, одна з найгірших у світі. Народжується 168-170 тисяч дітей на рік, а помирає 480-500 тисяч. Один живий - троє в могилу. І це не тільки війна винна, хоча вона добила все остаточно.
Жінки масово не хочуть народжувати, бо:
немає стабільності (війна, ракети, блекаути),
економіка - дно, зарплати смішні,
а головне - культура останніх 20-30 років: «спочатку кар'єра, потім подорожі, потім котик, а діти - десь після 35, якщо взагалі».
А хлопці? Хлопці бачать: навіщо мені старатися, будувати сім'ю, якщо мене все одно вважатимуть гаманцем, спонсором, потенційним насильником чи «не таким феміністом»? Якщо розлучення - то заберуть дітей, квартиру, половину зарплати, а я ще й аліменти плати, бо суди в 99% випадків на боці матері. То краще сидіти в мамкі, грати в танчики, бухати чи їхати за кордон, де хоч поважають чоловіків трохи більше.
В результаті маємо:
мільйони молодих чоловіків або на фронті, або в еміграції, або в депресії,
мільйони жінок, які «не знайшли нормального» (тобто такого, хто буде ідеальним за всіма пунктами фем-стандартів),
і країну, яка через 20-30 років може стати просто старою територією з кількома містами і купою сіл-привидів.
Це не «природний процес». Це результат багаторічної політики, де мужське винищували морально й фізично, а жіноче переконували, що сім'я - це кайдани. Фемінізм у пострадянському виконанні дав не рівність, а гіперкомпенсацію: «ми вас століттями пригнічували - тепер ви нам усім винні».
От і маємо: народ без майбутнього. Бо без дітей немає народу. А без чоловіків, яких поважають і за яких хочеться народжувати - немає дітей.
На росії - скрєпи в усі поля, але населення чомусь скорочується.
ні, там такий же фемінофашизм як і в Україні.
Там на державному рівні з цим борються. Пропаганду чайлдфрі заборонили.
Там експеримент зробили у одній області... Аборт тільки після бесіди з попадею що має більше 5дітей. Результат 500 жінок від аборту відмовили. Зараз хочуть законодавчо на усю росію.
Цікаво, скільки з тих жінок, яких "відмовили", підуть "до стоматологів"?
А скільки, після прийняття закону, підуть "до стоматологів" без усіляких попадєй.
Це інтерв'ю якогось чиновника дивився, там не просто співбесіда, там попадя іще запрошує до церкви і приход морально а іноді і матеріально жіночку підтримує. Тобто це 500 плюс народжених із тих що прийшли на аборт. За рік.
Це інтерв'ю якогось чиновника дивився
Ну, якщо чиновника, то точно правда. Не стане ж муж государствєнний брехати.
так проблема у них (і у нас) була не в пропаганді чайдл фрі, а у тому що чоловіків та все що вони роблять максимально знецінювали останні десять років, якщо не більше. Чоловік "заборгував" в шлюбі все, а у відповідь "я тобі не кухарка/прачка/домогосподарка" і взагалі все що ти робиш то "базовий мінімум" який нічого не вартий. Бо жінки надивились фейкових сторіз з Дубаїв та думають що насправді багато чоловіків які можуть так жити і при цьому забажають саме її утримувати все життя. Чоловіки дивлячись на все це знецінення їх праці, статистику розлучень понад 76% (з яких 80% за ініціативою жінок) вирішили що воно їм не потрібно. Бо зараз набагато комфортніше жити самому і всі побутові проблеми вирішувати самостійно при допомозі пральної машини, аєрогріля та робота-пилесоса. Кекс можна купити у масжці, і це набагато дешевше ніж утримувати невдячну утриманку все життя яка тобі ще й буде мозги виносити за те що ти не Шейх с Дубаїв..
Я вже мав довгу розмову з подібним персонажем.
Все звелось до "обєспєчьтє і гарантіруйтє мнє статус патріарха, ілі ідітє всє *****!"
А ти як думав? Олені які будуть вкладатись у справу у який не мають жодних прав і мають купу обов'язків скінчились, так як було раніше "настоящий чоловік" (олень-обеспечун) заборгував за народженням більше не буде. Ну не бажають більше чоловіки лізти у це лайно на таких умовах. Все, шара для жінок скінчилась.
А я думав, чоловік сам має здобути авторитет.
По-вашому виходить все та ж лівачня: обєспєчьтє нам права, а то ми самі нє можєм [справіться с бабамі].
Не тим місцем ти думав. Якщо ти лізеш у свідомо кабальну угоду, на свідомо дискримінаційних умовах, то який авторитет у тебе може бути, крім "авторитету" тупого оленя, який у це вліз?
Шара скінчилась?😅
Шара для жінок тільки почалась. Зараз у жінки багато привілеїв та чоловічого інтересу у Інтернеті. Можно онліфанщіцею заробляти більше ніж десяток звичайних чоловіків. Зараз жінка тупо вареник демонструє на камеру, та скірдує бабло вагонами, тож їй чоловік нах не потрібен😳
Не 09... У мене 0,6 вийшло...
Метод: кількість народжених(точно від сайту держстату). Середня тривалість жіночого життя (дерстат) і кількість наявних бібів (невідома, оціночна)
Фмемок придумали у кінці 19ст. Щоб сповільнити ріст населення і підняти добробут фабрикантів.

Що робити..? Жінкам які дітей не народили, або чиї діти за кордоном скасувати пенцію!
Навчання старшим 16 державним коштом тільки тим хто має уже дітей.
Життя паразитів обмежується життям тих,на кому вони паразитують.Їх не буде - і для паразитів два виходи - або помирати,або самим ставати об"єктом для інших майбутніх паразитів.Які теж появляться не відразу і то буде черговим золотим віком людства...А закінчиться все апокаліпсисом,війною між першими і другими,надто мала різниця між ними...
До чого тут Україна? Жінки ніде не хочуть народжувати, особливо в містах, особливо ті що самі в містах виросли, а якщо ще й сама єдина дитина була то взагалі ховайся.
Це взагалі не має ніякого відношення до войни, депресії чи економіки , це тому що діти це багато роботи, а працювати ніхто не хоче, звісно що котіки і подорожі краще, і гарцювати на 50-100 піськах теж мабуть цікавіше ніж на чоловікової та сусідської.
Це все від того що є багатство вибору. Жінка не вибирає одного з трех парубків на селі, борделю у місті чи монастир. Вона вибирає усе зразу, і трех парубків, і бордель у місті, і монастир на вихідні. І ви оплачуєте усе це.
В США, до речі, тільки 2 чи 3 роки у житті жінки як класс сплачують податків більш ніж забирають. Тобто вся християнська і японська цивілізації оплачують свій власний занепад
Війна одна з причин, причому не головна.
Головна - антисімейне, античоловіче законодавство. Зараз спроби побудувати сім'ю і стати батьком неухильно караються, діти - заручники для доступу до чоловічого майна. За час існування кривавого фемінізму чоловіки усвідомили, що шлюб і батьківство гірше криміналу, бо караються тяжче.
ну фемінізм таки да тупа річ. але ж бути батьком, це теж відповідальність, а не всунув і пішов, а жінка потім виховуй і вирощуй як хочеш тих дітей.
відповідальність не може бути однобокою. А зараз за все відповідають чоловіки, а жінки тільки мають права.
обов'язки без прав = рабство.
а яких прав позбавляється батько?
та всіх. Не залежно від бажання батька на сумісну опіку у 98% випадків український суд залишає дітей матері, а з ними і єдине житло де проживають діти (якщо воно єдине, і не допоможе навіть те щ воно належало чоловіку до брака). Тобто чоловік втратить своє житло, не буде бачити своїх дітей якщо жінка не забажає (і вона звісно буде цим шантажувати), але буде 18 років сплачувати аліменти на дітей які будуть вважати його ворогом після пари місяців жіночої обробки.
саме так. Але тут вже нічого не змінити, занадто пізно. Ця фемінофашистська країна вже приречена, як і сусідня паРаша.
У нас не так суворо як у разі. У них гірше....
Але трохи простих кроків можна було б зробити... Наприклад жодних майнових прав для жінки на майно якщо вона не має спільних дітей. Не виплачувати якщо нема дітей.
та і дітей бажано 50/50 як це роблять у США та багатьох країнах. Неділя з татом, неділя з мамою, а не віддати всі права на дітей жінці яка буде налаштовувати їх проти батька і той взагалі їх ніколи не побачить, тільки буде сплачувати аліменти в нікуди 18 років.
Але ставлю 100 до 1 що нічого тут не змінится і країна вимре.
"Нас 52 мільйони" казали на початку 90-х, навіть до війни населення зменшувалось якимись неймовірними темпами, наступний перепис населення 48 мільйонів і це в 2001 році, тобто мінус три мільйони.
Так закон " Про посилення відповідальности за несплату аліментів" (липень 2018 року) з якою метою приймався?! Тож-то!
Олігархи скоро утилізують залишки українців і завезуть на плантації негрів і малайців, так що все буде добре, але не у нас.
Какие дети сейчас? Война, нищета, разруха. Какие дети. Мы люди, а не микробы. В говне не размножаемся.
Да. Правда Про! Жмурукуабнимаю!
Московськомовним населенцам не треба
Зато у Боріса Джонсона (який сам підтвердив, що говорив в 2022р "давайте просто воювати") вже 10 визнаних дітей і ще кілька невизнаних.
Пора кликати пуштунів?((( ви ж цього хочете, пузаті?
Є у нас двійко пущтунів, російських Наємнитів, але дітей щось не чути щоб вони багато мали.
відпускайте за кордон усіх до 35 років...ось тоді точна покращиться...Але не в Україні...
Навіть якщо віна зупиниться,катастрофа залишиться.
Дивно було б чекати чогось іншого. Бо:
1. Низкий рівень життя
2. Війна і ризики для життя
3. Відсутність будь яких перспектив.
4. Україна - максимально фемінофашистська країна. Чоловіків тут прирівняли до безправного скота. І це ще до війни було, а зараз і того більше, тому чоловіки не бажають створювати шлюб у цієї країні.
Це пердомога!
Як казали відбиті патріоти "ми воюємо щоб нашим дітям та онукам не довелось".
Ну що ж, ця проблема по-троху вирішується, щоб патріоти не хвилювались.
Тільки не тим методом, який їм сподобається...
