Найбільша демографічна криза: народжуваність в Україні впала до критичного рівня, - CNN

Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні стрімко погіршується.

Про це пише CNN, матеріал якого цитує Цензор.НЕТ.

За оцінками експертів, війна, масова еміграція та втрати на фронті призвели до однієї з найглибших демографічних криз у світі. Народжуваність продовжує падати, а дедалі більше родин відкладають рішення поповнити родину.

"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою", – наголосила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова.

За її словами, від початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб. Йдеться про загиблих, вимушених переселенців та мешканців окупованих територій.

Історії війни та материнства

У матеріалі розповідається історія військовослужбовиці Олена Білозерська, яка через війну відклала народження дитини. Після років служби лікарі оцінили її шанси завагітніти як мінімальні.

"Солдати живуть одним днем. Вони нічого не планують на майбутнє", – розповіла вона журналістам у Києві.

Жінка зважилася на процедуру екстракорпорального запліднення напередодні повномасштабного вторгнення. Ембріон зберігався у кріобанку під час її служби на фронті. У 46 років вона народила сина.

Окремо у матеріалі згадується історія Ірини Іванової, чоловік якої – пілот F-16 Павло Іванов – загинув у бою у 2025 році. Донька народилася вже після його смерті.

Що кажуть лікарі

Директор клініки репродуктивної медицини Валерій Зукін зазначає, що війна має руйнівний вплив на репродуктивне здоров’я. За його словами, зросла кількість ускладнень вагітності та хромосомних аномалій.

Репродуктолог Алла Бараненко також фіксує зниження якості яйцеклітин і сперми. Медики пов’язують це зі стресом, умовами життя та наслідками бойових дій.

За даними журналістів, рівень народжуваності в Україні впав нижче однієї дитини на жінку. Для порівняння, у країнах Європи цей показник становить близько 1,4, у США – 1,6.

Водночас близько шести мільйонів українців, переважно жінки та діти, залишаються за кордоном. Експерти попереджають, що чим довше триває війна, тим менш імовірним є їхнє повернення. Масова міграція посилює проблему відтоку кваліфікованих кадрів та старіння населення.

Раніше Міністерство юстиції повідомляло, що в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих.

