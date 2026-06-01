У єдиному пологовому будинку Донеччини за місяць народилися лише 10 дітей
У травні в пологовому будинку Слов’янська, який нині залишається єдиним працюючим на Донеччині, народилися 10 дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Слов’янська міська військова адміністрація.
Протягом місяця на світ з’явилися три хлопчики та сім дівчаток. Це на шість немовлят менше, ніж у квітні, коли медики прийняли 16 пологів.
Від початку 2026 року в Слов’янську народилися вже 100 дітей.
Для порівняння, упродовж 2025 року в цьому пологовому будинку народилися 503 дитини.
