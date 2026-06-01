У єдиному пологовому будинку Донеччини за травень народилися 10 дітей

У травні в пологовому будинку Слов’янська, який нині залишається єдиним працюючим на Донеччині, народилися 10 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Слов’янська міська військова адміністрація.

Протягом місяця на світ з’явилися три хлопчики та сім дівчаток. Це на шість немовлят менше, ніж у квітні, коли медики прийняли 16 пологів.

Від початку 2026 року в Слов’янську народилися вже 100 дітей.

Для порівняння, упродовж 2025 року в цьому пологовому будинку народилися 503 дитини.

Це все - ожиріння. Як перестали годувати "нахлєбніков із Євросоюза", так і покотилося..
01.06.2026 16:40 Відповісти
Какая невоспітаная девочКА....
01.06.2026 16:52 Відповісти
Ти перед дзеркалом це пишеш?)
01.06.2026 16:55 Відповісти
Девочка ти ще і дурна......
01.06.2026 17:55 Відповісти
Відійди від дзеркала, дура)))
01.06.2026 17:58 Відповісти
Це мабудь дамбасьор пащу відкрив . В них там багато припєжжених.
01.06.2026 17:13 Відповісти
Враг уже в 17 км от города, шо не очень способствует рождаемости.
01.06.2026 16:54 Відповісти
 
 