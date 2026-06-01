У єдиному пологовому будинку Донеччини за місяць народилися лише 10 дітей

У травні в пологовому будинку Слов’янська, який нині залишається єдиним працюючим на Донеччині, народилися 10 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Слов’янська міська військова адміністрація.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Протягом місяця на світ з’явилися три хлопчики та сім дівчаток. Це на шість немовлят менше, ніж у квітні, коли медики прийняли 16 пологів.

Від початку 2026 року в Слов’янську народилися вже 100 дітей.

Для порівняння, упродовж 2025 року в цьому пологовому будинку народилися 503 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільша демографічна криза: народжуваність в Україні впала до критичного рівня, - CNN