ВАКС конфисковал Toyota Land Cruiser депутата Черниговского облсовета стоимостью 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП и признал необоснованным активом автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, которым пользовалась депутат Черниговского областного совета. Внедорожник стоимостью около 2 млн грн будет конфискован в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для обращения в суд стали материалы мониторинга образа жизни, проведенного НАПК, а также доказательства, самостоятельно собранные прокурором.

Автомобиль приобрела знакомая, но пользовалась им депутат

В ходе мониторинга НАПК установило, что автомобиль в 2023 году приобрела знакомая депутата, однако фактически пользовалась им исключительно сама чиновница. Кроме того, в день покупки на нее была оформлена доверенность, что давало возможность распоряжаться им.

Анализ доходов показал, что у депутата средств не было

Анализ доходов и расходов депутата, членов ее семьи и связанного лица подтвердил отсутствие достаточных законных доходов для приобретения такого актива.



В соответствии с решением суда автомобиль будет конфискован в пользу государства. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

