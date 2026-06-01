ВАКС конфіскував Toyota Land Cruiser депутатки Чернігівської облради вартістю 2 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП та визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, яким користувалася депутатка Чернігівської обласної ради. Позашляховик вартістю близько 2 млн грн стягнуть у дохід держави.

Підставою для звернення до суду стали матеріали моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також докази, самостійно зібрані прокурором.

Авто придбала знайома, але користувалася депутатка

Під час моніторингу НАЗК встановило, що автомобіль у 2023 році придбала знайома депутатки, однак фактично користувалася ним виключно посадовиця. Крім того, у день купівлі на неї була оформлена довіреність, що надавало можливість розпоряджатися ним.

Аналіз доходів показав, що в депутатки коштів не було

Аналіз доходів та витрат депутатки, членів її сім’ї та пов’язаної особи засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання такого активу.

Відповідно до рішення суду автомобіль буде стягнуто в дохід держави. Рішення може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Буде якийсь топ мєнт чи тцкашнік їздити через трохи часу
01.06.2026 19:18 Відповісти
Може депутатка iнвалiд, i не може пересуватись?
01.06.2026 19:22 Відповісти
 
 