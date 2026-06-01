ЦИК признала Андрея Левуса избранным нардепом от "Евросолидарности" после отказа Пятигорца
Центральная избирательная комиссия признала Андрея Левуса избранным народным депутатом Украины после того, как Денис Пятигорец отказался от мандата и не вступил в должность депутата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.
Что предшествовало?
Как известно, 26 мая 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".
Однако он в установленный законодательством срок подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Вследствие этого ЦИК признала Дениса Пятигорца лицом, не вступившим в депутатские полномочия.
В то же время Комиссия признала Андрея Левуса, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская солидарность" под №29, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.
Левус должен подать документы в ЦИК
Для регистрации в качестве народного депутата Украины Андрей Левус не позднее двадцатого дня со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь, ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.
