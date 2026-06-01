ЦИК признала Андрея Левуса избранным нардепом от "Евросолидарности" после отказа Пятигорца

Центральная избирательная комиссия признала Андрея Левуса избранным народным депутатом Украины после того, как Денис Пятигорец отказался от мандата и не вступил в должность депутата.

Что предшествовало?

Как известно, 26 мая 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".

Однако он в установленный законодательством срок подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Вследствие этого ЦИК признала Дениса Пятигорца лицом, не вступившим в депутатские полномочия.

В то же время Комиссия признала Андрея Левуса, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская солидарность" под №29, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Левус должен подать документы в ЦИК

Для регистрации в качестве народного депутата Украины Андрей Левус не позднее двадцатого дня со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь, ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.

