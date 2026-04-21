В "Слуге народа" новая депутат: ЦИК признала избранной Елену Киивец
Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом Елену Киивец после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
Володина сложила мандат
"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной в связи с личным заявлением", - говорится в сообщении.
Дарья Володина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
Киивец – следующая по очереди кандидатка
ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Елену Киивец, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 161, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах.
"Для ее регистрации в качестве народного депутата Украины Елена Киевец не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь, ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение", - подчеркнули в ЦИК.
Что известно об Елене Киевец?
- родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет степень доктора юридических наук.
- Работала преподавателем и помощницей народных депутатов.
- В 2016 году вместе с будущим Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".
- В 2019 году Киевец баллотировалась в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа" в непроходимой части списка (№161) как беспартийная.
дещо сором'язливо, повніше буде так: з 2012 по 2019 роки працювала помічницею нардепа від "партії регіонів" https://www.chesno.org/politician/203/ олега кулініча.
у 2019-му стала помічником того ж кулініча але вже як самовисуванця.
на сьогодні є https://www.chesno.org/party/2149/ головою партія "довіра", парті створеної тим самим регіоналом кулінічем.
нагадаю, це кандидат в нардепи на виборах 2019-ого року від такої собі партії "слуганароду".