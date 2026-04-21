В "Слуге народа" новая депутат: ЦИК признала избранной Елену Киивец

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом Елену Киивец после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Володина сложила мандат

"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной в связи с личным заявлением", - говорится в сообщении.

Дарья Володина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Киивец – следующая по очереди кандидатка

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Елену Киивец, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 161, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах.

"Для ее регистрации в качестве народного депутата Украины Елена Киевец не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь, ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение", - подчеркнули в ЦИК.

Что известно об Елене Киевец?