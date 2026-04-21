Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
731 18

В "Слуге народа" новая депутат: ЦИК признала избранной Елену Киивец

ЦИК изменила состав Рады: вместо Володиной депутатом стала Киивец

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом Елену Киивец после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Володина сложила мандат

"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной в связи с личным заявлением", - говорится в сообщении.

Дарья Володина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Киивец – следующая по очереди кандидатка

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Елену Киивец, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 161, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах.

"Для ее регистрации в качестве народного депутата Украины Елена Киевец не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь, ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение", - подчеркнули в ЦИК.

Что известно об Елене Киевец?

  • родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет степень доктора юридических наук.
  • Работала преподавателем и помощницей народных депутатов.
  • В 2016 году вместе с будущим Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".
  • В 2019 году Киевец баллотировалась в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа" в непроходимой части списка (№161) как беспартийная.

нормсальна хоч сосна чи так собі?
21.04.2026 14:16 Ответить
Ужас, это не сосна а целый бронтозавр, у слуг реально сделали выводы))) реально страшная как атомная война
21.04.2026 14:29
21.04.2026 14:29 Ответить
от тільки не лякайте, після третякової мені вже нічого не страшно....
21.04.2026 14:31
21.04.2026 14:31 Ответить
https://esu.com.ua/article-879109
21.04.2026 14:38 Ответить
і де ви тільки такі жахи знаходите
21.04.2026 14:45
21.04.2026 14:45 Ответить
Можу собі уявити, як вона святкує
21.04.2026 14:16 Ответить
Як не як, сім років чекала
21.04.2026 14:43 Ответить
Одна прибарахлилась- заводьте наступну, діти посліднє доїдають....
21.04.2026 14:18
21.04.2026 14:18 Ответить
А чого світлину її не дали ? Хотілося б знати , як вона виглядає - як гарна екскортниця чи схожа на Безуглу чи Богуцьку ?
21.04.2026 14:19
21.04.2026 14:19 Ответить
https://www.chesno.org/politician/27959/
21.04.2026 14:31
21.04.2026 14:31 Ответить
ВАУ! Ні , до миколаївської "корабельної сосни" їй дуже далеко !
21.04.2026 14:47
21.04.2026 14:47 Ответить
У кого смоктала?
21.04.2026 14:27 Ответить
Не дай бог, я только что посмотрел фото, до сих пор в себя не могу прийти, и колени трусятся)))(
21.04.2026 14:30
21.04.2026 14:30 Ответить
Та забаньте вже це кацапське хамло!
21.04.2026 14:43
21.04.2026 14:43 Ответить
дивна якась, взяла прізвище діда
21.04.2026 14:44 Ответить
Працювала ... помічницею народних депутатів. Джерело: https://censor.net/ua/n3611619
дещо сором'язливо, повніше буде так: з 2012 по 2019 роки працювала помічницею нардепа від "партії регіонів" https://www.chesno.org/politician/203/ олега кулініча.
у 2019-му стала помічником того ж кулініча але вже як самовисуванця.
на сьогодні є https://www.chesno.org/party/2149/ головою партія "довіра", парті створеної тим самим регіоналом кулінічем.
нагадаю, це кандидат в нардепи на виборах 2019-ого року від такої собі партії "слуганароду".
21.04.2026 14:46 Ответить
вона спадковий правник. Дуже розумна!
21.04.2026 14:50
21.04.2026 14:50
 
 