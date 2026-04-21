У "Слузі народу" нова депутатка: ЦВК визнала обраною Олену Київець
Центральна виборча комісія України визнала обраною народною депутаткою Олену Київець після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної.
Про це інформує пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
Володіна склала мандат
"До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар’ї Володіної у зв’язку з особистою заявою", - ідеться в повідомленні.
Дар’я Володіна була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".
Київець - наступна за черговістю кандидатка
ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Олену Київець, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 161, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.
"Для її реєстрації народною депутаткою України Олена Київець не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення", - наголосили в ЦВК.
Що відомо про Олену Київець?
- народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має ступінь докторка юридичних наук.
- Працювала викладачем та помічницею народних депутатів.
- У 2016 році разом із майбутнім Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".
- У 2019 році Київець балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№161) як безпартійна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дещо сором'язливо, повніше буде так: з 2012 по 2019 роки працювала помічницею нардепа від "партії регіонів" https://www.chesno.org/politician/203/ олега кулініча.
у 2019-му стала помічником того ж кулініча але вже як самовисуванця.
на сьогодні є https://www.chesno.org/party/2149/ головою партія "довіра", парті створеної тим самим регіоналом кулінічем.
нагадаю, це кандидат в нардепи на виборах 2019-ого року від такої собі партії "слуганароду".
У 2020 році https://esu.com.ua/article-879109 стала професоркою кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.