У "Слузі народу" нова депутатка: ЦВК визнала обраною Олену Київець

Центральна виборча комісія України визнала обраною народною депутаткою Олену Київець після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної.

Про це інформує пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Володіна склала мандат

"До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар’ї Володіної у зв’язку з особистою заявою", - ідеться в повідомленні.

Дар’я Володіна була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Також читайте: Кравець не подав документи – ЦВК визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою від "Слуги народу"

Київець - наступна за черговістю кандидатка

ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Олену Київець, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 161, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

"Для її реєстрації народною депутаткою України Олена Київець не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення", - наголосили в ЦВК.

Також читайте: Тищенко назвав членство у "Слузі народу" "втраченим життям", - Гончаренко

Що відомо про Олену Київець?