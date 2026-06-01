ЦВК визнала Андрія Левуса обраним нардепом від "Євросолідарності" після відмови П’ятигорця

Центральна виборча комісія визнала Андрія Левуса обраним народним депутатом України після того, як Денис П’ятигорець відмовився від мандата та не набув депутатських повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Що передувало?

Як відомо, 26 травня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Дениса П’ятигорця таким, який не набув депутатських повноважень.

Водночас Комісія визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Європейська солідарність" під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Левус має подати документи до ЦВК

Для реєстрації народним депутатом України Андрій Левус не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

