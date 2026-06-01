Політолог Микола Давидюк заходить у Раду від партії "Голос" замість Цабаля
Центральна виборча комісія офіційно визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом України від політичної партії "Голос". У парламенті він замінить Володимира Цабаля, який раніше достроково склав свої депутатські повноваження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідне рішення було ухвалено після отримання офіційного документа з Апарату Верховної Ради.
Рішення ЦВК
У документі зазначається, що повноваження нардепа Володимира Цабаля, який пройшов до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року за загальнодержавним списком "Голосу", припинено достроково на підставі його особистої заяви.
Розглянувши матеріали, ЦВК визнала народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під № 27 — Миколу Давидюка.
Що відомо про нового нардепа
- Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".
З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.
Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:
- IRI (International Republican Institute);
- NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
- Українська Академія Лідерства.
Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.
Цей гад не злазить(-зив) з Г+Г і з садовомазохіського "24" з постійною брехнею на Європейську Солідароність.
Це подоляцька консерва серед Голосу.