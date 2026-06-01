Політолог Микола Давидюк заходить у Раду від партії "Голос" замість Цабаля

Микола Давидюк
Фото: Facebook / Mykola Davydiuk

Центральна виборча комісія офіційно визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом України від політичної партії "Голос". У парламенті він замінить Володимира Цабаля, який раніше достроково склав свої депутатські повноваження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідне рішення було ухвалено після отримання офіційного документа з Апарату Верховної Ради.

Рішення ЦВК

У документі зазначається, що повноваження нардепа Володимира Цабаля, який пройшов до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року за загальнодержавним списком "Голосу", припинено достроково на підставі його особистої заяви.

Розглянувши матеріали, ЦВК визнала народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під № 27 — Миколу Давидюка.

Що відомо про нового нардепа

  • Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".

З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:

  • IRI (International Republican Institute);
  • NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
  • Українська Академія Лідерства.

Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.

давидюк, хлопець розумний, в раді гарне поповнення.
01.06.2026 18:59 Відповісти
Політолог = балабол!
01.06.2026 19:00 Відповісти
в сенсі "чомусь" - це ж і є ручна опозиція від Пінчука. А Притула зі Стерном - це їх наступна зміна )))
01.06.2026 19:04 Відповісти
давидюк, хлопець розумний, в раді гарне поповнення.
01.06.2026 18:59 Відповісти
Там якщо послухати, то всі 450 дуже розумні(навіть Коля Мітбол і Вася Вірастюк). Біда, що далі слів справи ніколи не йдуть.
01.06.2026 19:20 Відповісти
450 там давно немає, але по розуму, там самі "сильні і потужні" , це безмока і скорохід, вони і колю і васю запхнуть куди треба... .
01.06.2026 20:13 Відповісти
Ні.
Цей гад не злазить(-зив) з Г+Г і з садовомазохіського "24" з постійною брехнею на Європейську Солідароність.
Це подоляцька консерва серед Голосу.
01.06.2026 20:01 Відповісти
tv не дивлюсь вже багато років, іноді слухав його на ютубі. справляв враження розумного хлопця. те що ви кажете, може поміняти думку про Колю, але відповідне потрібно почути.
01.06.2026 20:08 Відповісти
ПОДЛЯК закінчував школу в м. Нововолинськ, а новоспечений депутат в с.Переспа Луцького району Теж Волинської області.
01.06.2026 20:32 Відповісти
Політолог = балабол!
01.06.2026 19:00 Відповісти
Не лише балабол, а й грішить клікбейтними брехливими заголовками у своїх відосіках на ютюбі, тому толку від Колі буле мало.
01.06.2026 19:05 Відповісти
Одним мітболом більше, одним менше, подумаєш...
01.06.2026 19:21 Відповісти
А що ще є така партія?
01.06.2026 19:02 Відповісти
Микола любить у своїх відосіках шліфувати п'яту точку Вові, котрий з поівок Міндіча, але чомусь пішов у «Голос».
01.06.2026 19:02 Відповісти
в сенсі "чомусь" - це ж і є ручна опозиція від Пінчука. А Притула зі Стерном - це їх наступна зміна )))
01.06.2026 19:04 Відповісти
Балабол
01.06.2026 19:06 Відповісти
Я теж застосовую до Миколи саме цю характеристику.
01.06.2026 19:12 Відповісти
Депутат і повинен таким бути - вміти заплітати *******
01.06.2026 19:25 Відповісти
"Разом з Мустафою Найємом" - це як цятка гівна на будь-чиїй біографії.
01.06.2026 19:09 Відповісти
Ну от, назбирав рейтинг на чужих зборах на армію - і в депутати вибився. Потужна кар'єра, не те шо всякі там Миколи шо останню копійку на донат несли а потім бусік-учєбка-Куп'янськ.
01.06.2026 19:13 Відповісти
Входит и выходит. Посочувствуем тяжкой жизни депутатов).
01.06.2026 19:18 Відповісти
Ура, таки досидів вдома до депутатства!
01.06.2026 19:18 Відповісти
Болтололог
01.06.2026 19:19 Відповісти
 
 