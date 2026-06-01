Подразделения СБС поразили российский сухогруз "Леонид Пестриков" в оккупированном Бердянске. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому сухогрузу "Леонид Пестриков", который находился в порту временно оккупированного Бердянска.

Об этом сообщил 422-й отдельный полк беспилотных систем и опубликовал видео боевой операции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали поражения

"Предварительно коллеги нанесли поражение БПЛА класса фронтстрайк, для такой цели этого недостаточно, решением командира 17 АК срочно был привлечен 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мидлстрайк "Зозуля", кумулятивно-фугасный заряд БЧ 50 кг", — указано в сообщении.

Судно существенно повреждено. В настоящее время продолжается оценка масштаба повреждений и возможных последствий для транспорта и маршрутизации в портовой зоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры 412-й бригады Nemesis поразили крупнейший нефтяной терминал Крыма в Феодосии. ВИДЕО

Что известно о судне "Леонид Пестриков"

"Леонид Пестриков" — российское универсальное сухогрузное судно класса "река-море" проекта RSD59, которое активно используется страной-агрессором для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в частности, зерна, металлопродукции, леса и крупногабаритных контейнеров).

Суда этого типа являются основой современного обновления торгового флота РФ и регулярно привлекаются оккупантами к незаконным логистическим схемам в бассейнах Черного, Азовского и Средиземного морей.

Из-за большой вместимости трюмов и способности работать на мелководье подобные гражданские сухогрузы регулярно попадают под прицел мониторинговых групп. Они неоднократно фиксировались во время вывоза награбленного украинского зерна и металла из оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, а также во время доставки грузов двойного (военного) назначения для нужд армии РФ под прикрытием коммерческих рейсов.

В 2023 году судно попало под санкции США в рамках ограничений против судов, связанных с российской транспортной инфраструктурой. В 2025 году Украина ввела санкции против судна как против элемента "теневого флота".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске очереди с 6 утра, в Луганской области дефицит врачей — медицинская система на ВОТ приходит в упадок