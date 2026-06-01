Подразделения СБС поразили российский сухогруз "Леонид Пестриков" в оккупированном Бердянске. ВИДЕО
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому сухогрузу "Леонид Пестриков", который находился в порту временно оккупированного Бердянска.
Об этом сообщил 422-й отдельный полк беспилотных систем и опубликовал видео боевой операции, передает Цензор.НЕТ.
Детали поражения
"Предварительно коллеги нанесли поражение БПЛА класса фронтстрайк, для такой цели этого недостаточно, решением командира 17 АК срочно был привлечен 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мидлстрайк "Зозуля", кумулятивно-фугасный заряд БЧ 50 кг", — указано в сообщении.
Судно существенно повреждено. В настоящее время продолжается оценка масштаба повреждений и возможных последствий для транспорта и маршрутизации в портовой зоне.
Что известно о судне "Леонид Пестриков"
- "Леонид Пестриков" — российское универсальное сухогрузное судно класса "река-море" проекта RSD59, которое активно используется страной-агрессором для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в частности, зерна, металлопродукции, леса и крупногабаритных контейнеров).
- Суда этого типа являются основой современного обновления торгового флота РФ и регулярно привлекаются оккупантами к незаконным логистическим схемам в бассейнах Черного, Азовского и Средиземного морей.
Из-за большой вместимости трюмов и способности работать на мелководье подобные гражданские сухогрузы регулярно попадают под прицел мониторинговых групп. Они неоднократно фиксировались во время вывоза награбленного украинского зерна и металла из оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, а также во время доставки грузов двойного (военного) назначения для нужд армии РФ под прикрытием коммерческих рейсов.
В 2023 году судно попало под санкции США в рамках ограничений против судов, связанных с российской транспортной инфраструктурой. В 2025 году Украина ввела санкции против судна как против элемента "теневого флота".
