Підрозділи СБС уразили російський суховантаж "Леонід Пестриков" в окупованому Бердянську. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський суховантаж "Леонід Пестриков", який перебував у порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомив 422- й окремий полк безпілотних систем та оприлюднив відео бойової роботи, передає Цензор.НЕТ.

Деталі ураження

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", кумулятивно-фугасний заряд БЧ 50 кг", - вказано у повідомленні.

Судно суттєво пошкоджене. Нині триває оцінка масштабу ушкоджень та можливих наслідків для транспорту й маршрутизації в портовій зоні.

Що відомо про судно "Леонід Пестриков"

"Леонід Пестриков" — російське універсальне суховантажне судно класу "річка-море" проєкту RSD59, яке активно використовується країною-агресором для транспортування генеральних та навалювальних вантажів (зокрема зерна, металопродукції, лісу та великогабаритних контейнерів).

Судна цього типу є основою сучасного оновлення торговельного флоту РФ та регулярно залучаються окупантами до незаконних логістичних схем у басейнах Чорного, Азовського та Середземного морів.

Через велику місткість трюмів та здатність працювати на мілководді, подібні цивільні суховантажі регулярно потрапляють під приціл моніторингових груп. Вони неодноразово фіксувалися під час вивезення награбованого українського зерна та металу з окупованих портів Маріуполя та Бердянська, а також під час доставки вантажів подвійного (військового) призначення для потреб армії РФ під прикриттям комерційних рейсів.

У 2023 році судно потрапило під санкції США у межах обмежень проти суден, пов’язаних із російською транспортною інфраструктурою. У 2025 році Україна запровадила санкції проти судна як проти елементу "тіньового флоту".

