Удар по Каменскому: трое гражданских лиц пострадали в результате обстрела
Российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области. Трое человек получили ранения и были госпитализированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"Ожоги получила 72-летняя женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести", - написал он.
Впоследствии Ганжа дополнил информацию.
"Еще двум людям потребовалась медицинская помощь после вражеской атаки на Каменское. Это 49-летняя женщина и 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Всего в городе трое пострадавших. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате атаки повреждены административное здание и многоквартирные дома.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
