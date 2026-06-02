Удар по Каменскому: трое гражданских лиц пострадали в результате обстрела

Российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области. Трое человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Ожоги получила 72-летняя женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести", - написал он.

Впоследствии Ганжа дополнил информацию.

"Еще двум людям потребовалась медицинская помощь после вражеской атаки на Каменское. Это 49-летняя женщина и 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Всего в городе трое пострадавших. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждены административное здание и многоквартирные дома.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.