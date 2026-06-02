Удар по Кам’янському: троє цивільних постраждали внаслідок обстрілу

Російські війська атакували Кам’янське на Дніпропетровщині. Троє людей дістали поранення та були госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Опіки отримала 72-річна жінка. Її ушпиталили. Лікарі оцінюють стан пацієнтки, як середньої тяжкості", - написав він.

Згодом Ганжа доповнив інформацію.

"Ще двом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Кам’янське. Це 49-річна жінка та 50-річний чоловік", - йдеться у дописі.

Загалом у місті троє постраждалих. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки понівечена адмінбудівля, багатоквартирні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Дніпро: зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. ФОТОрепортаж

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.