Удары по Херсонской области: известно об одном погибшем, 16 раненых и разрушениях в 17 домах

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Камышаны, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Кизомыс, Незламное, Новодмитровка, Разлив, Ромашково, Томина Балка, Черешеньки, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Новоберислав, Раковка, Тараса Шевченко, Урожайное, Чаривное, Милово, Дудчаны, Новокаиры, Республиканец, Новая Каменка, Новорайск, Золотая Балка, Михайловка, Петропавловка, Высокое, Бургунка, Львово, Одрадокаменка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газопровод, автобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 получили ранения.

