Сутки на Донетчине: в результате обстрелов РФ погиб человек, 13 раненых. ФОТОрепортаж
За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Николаевке ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и административное здание; в Райгородке повреждены 2 частных дома.
В Очеретино россияне поразили БПЛА "Ланцет" в гражданский микроавтобус – один человек погиб, трое получили ранения, из них один ребенок – девочка 2008 года рождения. Также поврежден гражданский автомобиль.
На Дружковку враг совершил четыре атаки, в частности сбросил три бомбы "КАБ-250" – ранено пятеро мирных жителей, повреждено 6 многоквартирных домов. В Алексеево-Дружковке поврежден частный дом.
По Краматорску оккупанты нанесли удар четырьмя дронами различного типа – пострадали два гражданских лица. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, объект инфраструктуры, 3 гражданских автомобиля.
В Славянске в результате атак дронов ранена девочка 2012 года рождения, разрушен частный дом, поврежден автомобиль.
Покровский район
В Белозерском вражеский FPV-дрон повредил частный дом.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Последствия вражеских обстрелов
