РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15023 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
152 0

Сутки на Донетчине: в результате обстрелов РФ погиб человек, 13 раненых. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Краматорский район

В Николаевке ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и административное здание; в Райгородке повреждены 2 частных дома. 

В Очеретино россияне поразили БПЛА "Ланцет" в гражданский микроавтобус – один человек погиб, трое получили ранения, из них один ребенок – девочка 2008 года рождения. Также поврежден гражданский автомобиль.

На Дружковку враг совершил четыре атаки, в частности сбросил три бомбы "КАБ-250" – ранено пятеро мирных жителей, повреждено 6 многоквартирных домов. В Алексеево-Дружковке поврежден частный дом.

По Краматорску оккупанты нанесли удар четырьмя дронами различного типа – пострадали два гражданских лица. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, объект инфраструктуры, 3 гражданских автомобиля.

В Славянске в результате атак дронов ранена девочка 2012 года рождения, разрушен частный дом, поврежден автомобиль.

Покровский район

В Белозерском вражеский FPV-дрон повредил частный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ будет продолжать удары, если Украина не будет защищена от баллистики и других ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Последствия вражеских обстрелов

Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 объекта

Автор: 

Краматорськ (2482) обстрел (32935) Донецкая область (12388) Днепропетровская область (5256) Павлоградский район (150) Бахмутский район (849) Краматорский район (1239) Покровский район (1760) Резниковка (46) Дружковка (158) Николаевка (51) Райгородок (22) Славянск (2721) Белозерское (27) Алексеево-Дружковка (31) Очеретино (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 