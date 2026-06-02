Сутки на Донетчине: в результате обстрелов РФ погиб человек, 13 раненых. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

В Николаевке ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и административное здание; в Райгородке повреждены 2 частных дома.

В Очеретино россияне поразили БПЛА "Ланцет" в гражданский микроавтобус – один человек погиб, трое получили ранения, из них один ребенок – девочка 2008 года рождения. Также поврежден гражданский автомобиль.

На Дружковку враг совершил четыре атаки, в частности сбросил три бомбы "КАБ-250" – ранено пятеро мирных жителей, повреждено 6 многоквартирных домов. В Алексеево-Дружковке поврежден частный дом.

По Краматорску оккупанты нанесли удар четырьмя дронами различного типа – пострадали два гражданских лица. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, объект инфраструктуры, 3 гражданских автомобиля.

В Славянске в результате атак дронов ранена девочка 2012 года рождения, разрушен частный дом, поврежден автомобиль.

Покровский район

В Белозерском вражеский FPV-дрон повредил частный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

