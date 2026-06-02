Доба на Донеччині: через обстріли РФ загинула людина, 13 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали 290 ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох містах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено 2 приватні будинки. 

В Очеретиному росіяни поцілили БпЛА "Ланцет" в цивільний мікроавтобус – одна людина загинула, троє зазнали поранень, з них одна дитина – дівчинка 2008 року народження. Також пошкоджено цивільне авто.

На Дружківку ворог здійснив чотири атаки, зокрема скинув три бомби "КАБ-250" – поранено п’ятьох мирних жителів, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.

По Краматорську окупанти вдарили чотирма дронами різного типу – постраждали дві цивільних особи. Пошкоджено багатоквартирний і 2 приватних будинки, об’єкт інфраструктури, 3 цивільних авто.

У Слов’янську внаслідок дронових атак поранено дитину, дівчинку 2012 року народження, зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль.

Покровський район

У Білозерському ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки ворожих обстрілів

Обстріли Донеччини: одна людина загинула, пошкоджено 23 об’єкти
