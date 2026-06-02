Удари по Херсонщині: відомо про одного загиблого, 16 поранених та руйнування у 17 будинках

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Черешеньки, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Чарівне, Милове, Дудчани, Новокаїри, Республіканець, Нова Кам'янка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Петропавлівка, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, газопровід, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Читайте: Доба на Донеччині: через обстріли РФ загинула людина, 13 поранених. ФОТОрепортаж