Рашисты нанесли удар по тепловозу на Харьковщине: ранен железнодорожник
Враг нанес удар беспилотным летательным аппаратом по тепловозу в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзалізниці".
Есть пострадавший
В результате удара пострадал железнодорожник, ему оказывается необходимая помощь.
На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.
Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы "Укрзалізниці" усиленно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе.
