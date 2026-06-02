Рашисты нанесли удар по тепловозу на Харьковщине: ранен железнодорожник

Удар по железной дороге в Харьковской области

Враг нанес удар беспилотным летательным аппаратом по тепловозу в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзалізниці".

Есть пострадавший

В результате удара пострадал железнодорожник, ему оказывается необходимая помощь.

На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.

Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы "Укрзалізниці" усиленно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе.

Читайте: РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожье: погиб машинист, двое пострадавших. Поврежден подвижной состав

обстрел (32935) Укрзализныця (2880) Харьковская область (2738)
