Рашисти вдарили по тепловозу на Харківщині: поранено залізничника

Ворог завдав удару БпЛА по тепловозу на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Є постраждалий

Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога.

На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами.

Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи Укрзалізниці посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні.

