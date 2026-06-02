Рашисти вдарили по тепловозу на Харківщині: поранено залізничника
Ворог завдав удару БпЛА по тепловозу на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Є постраждалий
Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога.
На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами.
Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи Укрзалізниці посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні.
