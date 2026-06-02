Рашисти вдарили по тепловозу на Харківщині: поранено залізничника

Удар по залізниці на Харківщині

Ворог завдав удару БпЛА по тепловозу на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Є постраждалий

Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога.

На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами.

Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи Укрзалізниці посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні.

