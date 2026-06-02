"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле, чтобы оставаться незаметными для РЛС, - Игнат
Российские дроны во время атак прокладывают нестандартные маршруты, что позволяет им достигать даже самых отдаленных уголков Украины. Для этого оккупанты учитывают особенности рельефа и используют сложные траектории полета.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Для атак на запад Украины оккупанты используют маршруты вблизи границ Беларуси, Молдовы и Румынии
Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируются у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.
"Есть информация, что Беларусь может помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно об этом уже говорилось, давались оценки по этому вопросу", - рассказал Игнат.
Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются скрывать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.
По словам Игната, дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не смогли их вовремя заметить. Из-за этого защитники неба активно задействуют малую авиацию и специальные наземные отряды.
Арсенал средств противодействия
По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают следующие средства:
-
дроны-перехватчики;
-
подразделения малой противовоздушной обороны;
-
мобильные огневые группы.
"Никто не сбрасывает со счетов мобильные огневые группы, они, собственно, на малых высотах довольно эффективно проявляют себя, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон на высоте 10-20 метров пролетает над землей, то здесь как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль