"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле, чтобы оставаться незаметными для РЛС, - Игнат

Российские дроны во время атак прокладывают нестандартные маршруты, что позволяет им достигать даже самых отдаленных уголков Украины. Для этого оккупанты учитывают особенности рельефа и используют сложные траектории полета.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Для атак на запад Украины оккупанты используют маршруты вблизи границ Беларуси, Молдовы и Румынии

Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируются у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

"Есть информация, что Беларусь может помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно об этом уже говорилось, давались оценки по этому вопросу", - рассказал Игнат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбитый в небе над Харьковом "Shahed", охваченный огнем, падает на землю. ВИДЕО

Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются скрывать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.

По словам Игната, дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не смогли их вовремя заметить. Из-за этого защитники неба активно задействуют малую авиацию и специальные наземные отряды.

Арсенал средств противодействия

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают следующие средства:

дроны-перехватчики;

подразделения малой противовоздушной обороны;

мобильные огневые группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 8 "Цирконов" по Украине во время утренней атаки, - Игнат

"Никто не сбрасывает со счетов мобильные огневые группы, они, собственно, на малых высотах довольно эффективно проявляют себя, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон на высоте 10-20 метров пролетает над землей, то здесь как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Игнат.