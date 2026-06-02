"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле, чтобы оставаться незаметными для РЛС, - Игнат

Шахед летит очень низко

Российские дроны во время атак прокладывают нестандартные маршруты, что позволяет им достигать даже самых отдаленных уголков Украины. Для этого оккупанты учитывают особенности рельефа и используют сложные траектории полета.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для атак на запад Украины оккупанты используют маршруты вблизи границ Беларуси, Молдовы и Румынии

Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируются у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

"Есть информация, что Беларусь может помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно об этом уже говорилось, давались оценки по этому вопросу", - рассказал Игнат.

Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются скрывать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.

По словам Игната, дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не смогли их вовремя заметить. Из-за этого защитники неба активно задействуют малую авиацию и специальные наземные отряды.

Арсенал средств противодействия

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают следующие средства:

  • дроны-перехватчики;

  • подразделения малой противовоздушной обороны;

  • мобильные огневые группы.

"Никто не сбрасывает со счетов мобильные огневые группы, они, собственно, на малых высотах довольно эффективно проявляют себя, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон на высоте 10-20 метров пролетает над землей, то здесь как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Игнат.

Ти забув розказати скільки ППО стоять напівпусті, балабол зелений..
02.06.2026 12:58 Ответить
Це вже було - саме легші прольоти Шахедів над річками
02.06.2026 12:59 Ответить
Бацьку попередити що будемо збивати цілі прямо над Білоруссю. Так сказать ,,допоможемо,, йому в боротьбі з чужими повітряними порушниками.
02.06.2026 13:01 Ответить
Безкарність, від привладних зеленського упродовж 7 років, дій коригувальників, допомагає ****** убивати Укранців!
02.06.2026 13:01 Ответить
А сітки підняти на аеростатах клепки не хватає чи просто гроші на ППО всі ******** ?
02.06.2026 13:05 Ответить
а в Киеве мосты валят, ведь огневые точки и точки отслеживания отбитому не нужны
02.06.2026 14:00 Ответить
 
 