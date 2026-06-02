"Шахеди" притискаються максимально низько до землі, щоб залишатися непомітними для РЛС, - Ігнат

Російські дрони під час атак прокладають нестандартні маршрути, що дозволяє їм досягати навіть найвіддаленіших куточків України. Для цього окупанти враховують особливості рельєфу та використовують складні траєкторії польоту.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для атак на захід України окупанти використовують маршрути поблизу кордонів Білорусі, Молдови та Румунії

Для безперешкодного прольоту на захід України ворог використовує прикордонні території сусідніх держав. Зокрема, безпілотники фіксують біля кордонів з Білоруссю, Молдовою та Румунією.

"Є інформація, що може Білорусь допомагати в цьому питанні прольотів. Неодноразово це вже говорилося, оцінки давалися цьому питанню", - розповів Ігнат.

Також під час руху в бік столиці загарбники намагаються ховати повітряні цілі над водою. З північного напрямку для цього часто використовують Київське море.

За словами Ігната, дрони максимально притискаються до землі, щоб українські радіолокаційні станції не могли їх вчасно побачити. Через це захисники неба активно залучають малу авіацію та спеціальні наземні загони.

Арсенал засобів протидії

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, зараз протидіяти атакам допомагають такі засоби:

дрони-перехоплювачі;

підрозділи малої протиповітряної оборони;

мобільні вогневі групи.

"Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи, вони власне на малих висотах доволі ефективно проявляються, бо коли ми бачимо сьогодні навіть в мережах з'являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею, тут власне якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях", - підкреслив Ігнат.