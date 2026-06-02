Збитий у небі над Харковом "Shahed", охоплений вогнем, падає на землю. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафільмовано момент падіння підбитого російського ударного безпілотника типу "Shahed" у Салтівському районі Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як палаючий ворожий дрон стрімко втрачає висоту і падає на землю, супроводжуючись коментарем місцевого жителя: "Нормально так падає".

За попередньою інформацією, інцидент завершився без трагічних наслідків. На щастя, внаслідок падіння уламків збитого бойового дрона обійшлося без постраждалих серед цивільного населення та значних руйнувань міської інфраструктури.

