Пілоти 1020-го ЗРАП дронами-перехоплювачами STING знищили 4 "Шахеди" та 2 "Гербери". ВIДЕО
Бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку відбили чергову повітряну атаку противника, знищивши 6 російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей воїни використовували дрони-перехоплювачі STING виробництва "Диких шершнів".
У результаті бойової роботи українським захисникам вдалося перехопити та знищити:
- 4 ударні БпЛА типу "Шахед";
- 2 безпілотники типу "Гербера".
На відео зафіксовано моменти перехоплення та ураження ворожих дронів у повітрі.
Військові зазначають, що застосування дронів-перехоплювачів дозволяє ефективно знищувати ворожі безпілотники та посилювати захист українського неба під час масованих атак.
