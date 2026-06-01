Пілоти 1020-го ЗРАП дронами-перехоплювачами STING знищили 4 "Шахеди" та 2 "Гербери". ВIДЕО

Бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку відбили чергову повітряну атаку противника, знищивши 6 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей воїни використовували дрони-перехоплювачі STING виробництва "Диких шершнів".

У результаті бойової роботи українським захисникам вдалося перехопити та знищити:

  • 4 ударні БпЛА типу "Шахед";
  • 2 безпілотники типу "Гербера".

На відео зафіксовано моменти перехоплення та ураження ворожих дронів у повітрі.

Військові зазначають, що застосування дронів-перехоплювачів дозволяє ефективно знищувати ворожі безпілотники та посилювати захист українського неба під час масованих атак.

