Пилоты 1020-го ЗРАП дронами-перехватчиками STING уничтожили 4 "Шахеда" и 2 "Герберы". ВИДЕО

Бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка отразили очередную воздушную атаку противника, уничтожив 6 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей военные использовали дроны-перехватчики STING производства "Диких шершней".

Вследствие боевых действий украинским защитникам удалось перехватить и уничтожить:

4 ударных БПЛА типа "Шахед";

2 беспилотника типа "Гербера".

На видео запечатлены моменты перехвата и поражения вражеских дронов в воздухе.

Военные отмечают, что применение дронов-перехватчиков позволяет эффективно уничтожать вражеские беспилотники и усиливать защиту украинского неба во время массированных атак.

