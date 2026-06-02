Пилоты 1020-го ЗРАП дронами-перехватчиками STING уничтожили 4 "Шахеда" и 2 "Герберы". ВИДЕО
Бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка отразили очередную воздушную атаку противника, уничтожив 6 российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей военные использовали дроны-перехватчики STING производства "Диких шершней".
Вследствие боевых действий украинским защитникам удалось перехватить и уничтожить:
- 4 ударных БПЛА типа "Шахед";
- 2 беспилотника типа "Гербера".
На видео запечатлены моменты перехвата и поражения вражеских дронов в воздухе.
Военные отмечают, что применение дронов-перехватчиков позволяет эффективно уничтожать вражеские беспилотники и усиливать защиту украинского неба во время массированных атак.
