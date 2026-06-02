Каменское подписало меморандум о сотрудничестве с Институтом сердца, - мэр Белоусов

Каменское посетила команда врачей Института сердца МЗ Украины - одного из ведущих кардиохирургических центров нашей страны. Делегацию возглавил генеральный директор Института Борис Тодуров - выдающийся украинский кардиохирург, доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов в Facebook.

В состав делегации вошли кардиохирурги, аритмологи и специалисты ультразвуковой диагностики. Они провели консультации и обследования жителей громады, помогая определить дальнейшую тактику лечения и, при необходимости, направить в профильное медицинское учреждение.

Также для медицинских работников города прошли профессиональные лекции и обсуждения современных подходов к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Такие встречи способствуют профессиональному развитию наших врачей и внедрению передовых медицинских практик в общине.

"Важным результатом визита также стало подписание меморандумов о сотрудничестве между Институтом сердца МЗ Украины и Каменской городской территориальной громадой, а также с нашим Центром первичной медико-санитарной помощи №3. С Институтом сердца МЗ Украины мы успешно сотрудничаем уже не первый год. Документ открывает новые возможности для взаимодействия, обмена опытом и оперативного направления пациентов в ведущий кардиохирургический центр страны", - сообщил Белоусов.

"Благодарю Бориса Михайловича Тодурова и всю команду Института сердца за сотрудничество, профессионализм и внимание к нашей громаде. Работаем над тем, чтобы жители Каменского имели доступ к самым современным методам диагностики и лечения", - подчеркнул мэр.

