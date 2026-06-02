Кам’янське підписало меморандум про співпрацю з Інститутом серця, - мер Білоусов

Кам’янське відвідала команда лікарів Інституту серця МОЗ України — одного з провідних кардіохірургічних центрів нашої країни. Делегацію очолив генеральний директор Інституту Борис Тодуров — видатний український кардіохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Андрій Білоусов у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До складу делегації увійшли кардіохірурги, аритмологи та фахівці ультразвукової діагностики. Вони провели консультації та обстеження мешканців громади, допомагаючи визначити подальшу тактику лікування та, за потреби, направити до профільного медичного закладу.

Також для медичних працівників міста відбулися фахові лекції та обговорення сучасних підходів до діагностики й лікування серцево-судинних захворювань. Такі зустрічі сприяють професійному розвитку наших лікарів та впровадженню передових медичних практик у громаді.

Також читайте: Військові кафедри відкриють у всіх медичних вишах України, - Верещук

"Важливим результатом візиту також стало підписання Меморандумів про співпрацю між Інститутом серця МОЗ України та Кам’янською міською територіальною громадою, та з нашим Центром первинної медико-санітарної допомоги №3. З Інститутом серця МОЗ України ми успішно співпрацюємо вже не перший рік. Документ відкриває нові можливості для взаємодії, обміну досвідом та оперативного направлення пацієнтів до провідного кардіохірургічного центру країни", - повідомив Білоусов.

"Дякую Борису Михайловичу Тодурову та всій команді Інституту серця за співпрацю, професіоналізм і увагу до нашої громади. Працюємо над тим, щоб мешканці Кам’янського мали доступ до найсучасніших методів діагностики та лікування", - наголосив мер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше пересадили комплекс серце-легені. ВIДЕО