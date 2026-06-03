В Николаеве умер мужчина, пострадавший во время атаки "шахедов"

В Николаеве умер мужчина, получивший тяжелые ранения в результате ночной атаки российских ударных беспилотников типа Shahed.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, погибшему было 65 лет.

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Медики не смогли спасти пострадавшего

Мужчина получил тяжелые ранения во время российской атаки в ночь на 3 июня.

После удара его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

"К сожалению, в больнице умер 65-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось", – сообщил Виталий Ким.

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Россияне атаковали область ударными дронами

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки российских беспилотников по Николаевской области пострадал один мирный житель.

Помимо ранения мужчины, в Николаеве также зафиксировали повреждения частного жилого дома.

Информация о других последствиях атаки уточняется.

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