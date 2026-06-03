В Николаеве умер мужчина, пострадавший во время атаки "шахедов"
В Николаеве умер мужчина, получивший тяжелые ранения в результате ночной атаки российских ударных беспилотников типа Shahed.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, погибшему было 65 лет.
Медики не смогли спасти пострадавшего
Мужчина получил тяжелые ранения во время российской атаки в ночь на 3 июня.
После удара его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
"К сожалению, в больнице умер 65-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось", – сообщил Виталий Ким.
Россияне атаковали область ударными дронами
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки российских беспилотников по Николаевской области пострадал один мирный житель.
Помимо ранения мужчины, в Николаеве также зафиксировали повреждения частного жилого дома.
Информация о других последствиях атаки уточняется.
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