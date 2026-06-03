У Миколаєві помер чоловік, який постраждав під час атаки "Шахедів"

У Миколаєві помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників типу Shahed.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, загиблому було 65 років.

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Медики не змогли врятувати постраждалого

Чоловік отримав тяжкі поранення під час російської атаки в ніч проти 3 червня.

Після удару його госпіталізували до лікарні у важкому стані.

"На жаль, у лікарні помер 65-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося", – повідомив Віталій Кім.

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Росіяни атакували область ударними дронами

Як повідомлялося раніше, внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Миколаївській області постраждав один мирний житель.

Крім поранення чоловіка, у Миколаєві також зафіксували пошкодження приватного житлового будинку.

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

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